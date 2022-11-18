Mustafa Sarıgül kendisini eleştirenlere yanıt verdi

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli arabası olan TOGG’un açılışına katıldığı için kendisini eleştirenlere Malatya’dan cevap veren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı” dedi.

Bir dizi ziyaret ve partisinin yeni il binasının açılışı için Malatya’ya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, il binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Değişim Partisi olarak eleştirilerin yanında çözüm önerilerini de beraber sunduklarını belirten Sarıgül, “Güzel olana güzel, doğruya doğru diyoruz. Yanlışlığın ve haksızlığında karşısında durmaya devam ediyoruz. Bunun için bazı okumuş cahiller var, siyaseti onlar gibi yapmamızı istiyor. TOGG’un açılışına katıldım diye bu okumuş cahiller bizi eleştirdiler. Oraya ben devletim adına gittim, devletimin yapmış olduğu yatırımı desteklemek için gittim. TOGG yerlidir, fabrikası Türkiye sınırlarındadır. Bu nedenle bizim parti olarak ekonomik milliyetçilik anlayışımıza tam olarak uyan bir üretimdir. Biz diyoruz ki ’Almanya, Fransa, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG’. Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı” şeklinde konuştu.

TDP olarak iş ve aş siyaseti yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade eden Sarıgül, “İş ve aş siyasetini bıraktığımız için Malatya gibi bir şehirde, Türkiye gibi bir ülkede şu an işsizliğin olması beni üzüyor. Malatya demek tarım demek, Malatya demek hayvancılık demek, Malatya demek kayısı demek. Siz kayısıya bakarsanız kayısı da size bakar. Kayısı aynı zamanda iş olur, aş olur, ocak olur. Kayısı, çocuğun çoluğun torunların da inşallah rızkı olur” diye konuştu.

Kayısı hasadının üzerinden 2-3 ay geçtiğini ancak halen taban fiyatın açıklanmadığını da ifade eden Sarıgül, “Bugün burada nihai noktayı koyacağız. Bundan sonra kimse kayısı üzerinden siyaset yapmasın, kayısı Malatya’nın, Türkiye’nin gurudur. Bir kereye mahsus olarak kayının taban fiyatını açıklıyorum, bundan sonra ömür boyu bu şekilde olmasını temenni ediyoruz. Kayısı 5 dolar olmalı ve bundan sonra da 5 dolarda sabit kalmalı, artık üzerinden siyaset yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

Kayısının tanıtımına daha da önem verilmesini de sözlerine ekleyen Sarıgül, Türkiye’nin kurtuluşunun ise ekonomik milliyetçilikle olacağını ifade etti. Ekonomik milliyetçiliğin önce Türkiye’nin kazanması anlamına geldiğini belirten Sarıgül, “’Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı’ anlayışıdır bu. Az döviz harcayacağız, daha fazla döviz kazanacağız. Bunu her sektörde yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatyaspor’un şu anda Spor Toto 1. Lig’de mücadele ettiğini ve olması gereken yerin Süper Lig olduğunu da ifade eden TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Malatyaspor neden Süper Lig’de değil? Çünkü yanlış sistemden. 8 yabancı, 3 Türk oyuncu olur mu? Bunun tersi olmalı. 15 yılda 225 yabancı 800 milyon dolar vermişiz, boşa gitmiş. O parayı Malatyaspor’un altyapısına verseydik Malatya’da binlerce genç çıkardı” şeklinde konuştu.