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Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Kale İlçesi İzollu Muhtarlar Derneği Başkanı Emir Gülçek ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Kale İlçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

MALATYA 13.04.2022, 14:26
Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Kale İlçesi İzollu Muhtarlar Derneği Başkanı Emir Gülçek ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Kale İlçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Kale İlçesinde pek fazla sorunlarının kalmadığını belirten Kale İlçesi İzollu Muhtarlar Dernek Başkanı Emir Gülçek, “Gününüzü bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz günden beri takdire şayan güzel işlere imza attınız. Allah sizden razı olsun. Kale ilçemizde pek fazla bir sıkıntımız kalmadı. MASKİ Genel Müdürümüze, Daire Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kale İlçesinin Malatya’nın güzide ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise konuşmasında, “Kale İlçemiz Elazığ-Malatya yolu üzerinde güzel bir ilçemiz. 24 Ocak 2020 depreminde fazla etkilenen ilçelerimizden bir tanesi. Devletimizin bütün kurumları ve yerel yönetimler olarak bizlerde Kale’de yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bugün Kale’de asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmamıştır. Diğer taraftan yeni bir Kale inşa edildi. Altyapı noktasında arkadaşlarımız su ve kanalizasyon noktasında gerekli çalışmaları yapıyorlar. Diğer taraftan da önemli toplumsal ve ekolojik denge, küresel ısınma, iklim değişikliği ile kuraklık gibi hadiseleri olumsuz yönde etkileyen akarsulara atık suların karışmaması noktasında bizim bir kararlılığımız vardı. Akarsulara atık sular karışmayacak. Bu anlamda da bütün ilçelerimize arıtma tesisi kurulması için gerekli çalışmaları başlattık. Kale ilçemizde de arıtma tesisi inşa çalışması başlatıldı, inşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. TOKİ Kale İlçemizde gerekli çalışmalarını yaptı, insanlarımız yeni konutlarına taşındı. Kırsal kesimlerde ise bulunduğu alana uygun konutların yapılmış olması ve bu konutların Malatya’ya has olarak yapılması da ayrıca sevindirici bir durumdur. Muhtarlarımızın bu hassasiyetleri ve teşekkür ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlerde bu şehrin sizlerle birlikte seçilmişleri olarak şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmakla mükellefiz. Muhtarlarımızın seçimi çok objektif bir seçimdir. Kendi şahıslarıyla bulundukları mahallede halkın en güvendiği kişi olarak seçiliyorlar. Bizimde sahaya gittiğimiz zaman birinci derecede önceliğimiz ve muhatabımız muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızı bulundukları yerlerde onure etmek bize düşer. Çünkü onlar onure edilirse o toplum onure edilmiş olur. Muhtarlarımız onure edilirse toplumdaki güven telkin edilmiş olur. Toplumdaki huzur ve asayişe de katkı sağlamış oluruz. Onun için Daire Başkanlarımıza, Şube Müdürü arkadaşlarımıza da altını çizerek şunu ifade ediyorum, gitmiş olduğunuz mahallelerde muhakkak mahalle muhtarlarının görüşlerini alın. Muhtarlarımız bölgelerinin parametrelerini, dengelerini detaylarını bilirler. Onun için muhtarlarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemlidir, anlamlıdır. Muhtarlarımızın fikir ve görüşleri yol haritamızın oluşmasında, yön pusulamızın oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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