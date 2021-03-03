Muhtarlardan Akın’a plaket

Battalgazi ilçesinden bir grup muhtarlar, Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ı ziyaret etti. Akın’a, tarıma ve hayvancılığa yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik ederek plaket verildi.

Ziyarette konuşan Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, muhtarların mahallelerin sorumlu valisi ve öncüleri olduğuna dikkat çekerek, muhtarlığın önemini vurguladı. Akın, “Muhtarlarımız ile birlikte sürekli istişare halinde çalışmaları koordineli olarak yürütüyoruz. Tarım ve hayvancılık noktasında girişimde bulunmak isteyen muhtarlarımıza her zaman kapımız açıktır. Bugün böyle düşünceli bir program yaparak, bizleri ziyaret edip, plaket vererek onore ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlar adına kısa bir konuşma yapan Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat ise ‘’Bugün Battalgazi ilçemizin muhtarları olarak Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın’ı ziyaret ederek sorunlar, sıkıntılar ve yapılabilecek projeler ile ilgili istişare ve Malatya tarım ve hayvancılığına yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketini vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin, Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici, Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan, Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Sancaktar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özpolat, Akpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Işık, Toptaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Pekşen, Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, İsmetiye Mahallesi Muhtarı Turan Kılavuz, Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, Cirikpınar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Baran, Kavaklıbağ Mahallesi Muhtarı Ekrem Tur ve Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Hasan Herdili katıldı.