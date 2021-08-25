Muhtarlara eğitim

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde muhtarlara, görev ve sorumlulukları ile ‘’Aile Hukuku Modülü Aile İçi Şiddet’’ konulu eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bilal Berk tarafından muhtarlara, Kaymakamlık organizesi ile eğitim verildi. Muhtarların, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri amacıyla verilen eğitimde sorular da cevaplandırıldı.

Daha sonra Doğanşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Sosyal İncelemeci Kübra Gür ve Psikolog Özdecan Taşkıran tarafından da yine muhtarlara yönelik ‘’6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’’ ve AEP kapsamında ‘’Aile Hukuku Modülü Aile İçi Şiddet’’ konulu eğitim verilerek eğitim programı sonlandırıldı.