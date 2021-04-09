Muhtarlar, Yeşilyurt Belediyesi 2.muhtarlar akademisinden mezun oldu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün süren 2.Muhtarlar Akademisine katılan mahalle muhtarları, düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldıktan sonra keplerini havaya attılar.

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2.Muhtarlar Akademisinin mezuniyet töreni, Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından verilen, yerel yönetim kanunları, muhtarlığın tarihçesi, halkla ilişkiler ve muhtarların görev ve yetkilerini kapsayan bilgilendirme sunumlarına katılan mahalle muhtarları, sertifikalarını aldıktan sonra Kültür Otağı önünde keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadılar.

2.Muhtarlar Akademisinin kapanış programına, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş ile mahalle muhtarları katıldı.

Mahalle Muhtarlığının kamu hizmetlerinin verimli ve etkin şekilde yürütülmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahalle muhtarları ile kamu kurumu ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilerek kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumun da etkinliğin ve verimin artması adına düzenlediğimiz 2.Muhtarlar Akademisine katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlık müessesemiz, 1829’dan günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Belediye olarak ta sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımıza yönelik faydalı bir eğitim programına daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimiz ve ilçemizdeki hizmetlerin düzenli, planlı ve sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında aktif rol üstlenen muhtarlarımıza, belediye kanunları, kamu ve kurumların işleyişi, muhtarlığın görev ve yetkilerini içeren bilgilendirme sunumları yapıldı. Muhtarlarımız, alanında deneyimli eğitmenler tarafından aktarılan bilgilerin ışığında çalışmalarındaki verimlilik ve kalite düzeyini daha da artıracaklardır. Buradaki eğitimler, vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizde ki verimlilik düzeyinin artmasına neden olacaktır. Başarılı ve güzel geçen eğitim programında, eğitimin yaşı olmadığını bizlere bir kez daha göstererek topluma örnek olan değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlığın idari sistemde özel bir yeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde gerçekleşen eğitim programına ilgi gösteren muhtarlarımızı öncelikle kutluyorum. Üstlendikleri görevler itibariyle idari sistemde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü vaziyeti görmekte ve önemli yetkileri bulunmaktadır. Muhtarlarımızın görev ve yetki alanlarında daha başarılı olmaları içinde, bu tür eğitim çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Muhtarlarımız aldıkları eğitimler neticesinde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler ulaştıracakladır. Emeği geçen herkesi kutlar, muhtarlarımıza yaptıkları görevlerde üstün başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sertifikalarını alan mahalle muhtarları, Kültür Otağı önünde ki hatıra fotoğrafı çekiminden sonra keplerini havaya attılar.