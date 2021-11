Muhtarlar Derneği’nden Güder’e ziyaret

Yeni kurulan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. ,

Güder, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine değinerek, “Battalgazi’mizde yaşam kalitesinin yükselmesinde muhtarlarla diyalogun birinci etken olduğu bilincindeyim. Kapımız her zaman onlara açık” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14 Ekim 2021 tarihinde kurulan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve dernek yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Ziyarette Başkan Güder, belediye ile muhtarlar arasındaki çalışma anlayışından bahsederek, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu ve muhtarlarında bu ekibin önemli unsurlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Muhtarlarla irtibatın iyi kurulduğu takdirde hizmetlerin de kolaylaşacağına dikkat çeken Başkan Güder, muhtarlara her daim kapısının açık olduğunu ifade ederek, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve dernek yönetim kurulu üyelerine ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.

“İlk resmi ziyaretimizi gerçekleştirdik”

Malatya’ya hizmet noktasında yöneticiler ile sürekli istişare içinde olacaklarını dile getiren Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, “14 Ekim 2021 tarihinde kurduğumuz Malatya Muhtarlar Derneği olarak ilk resmi ziyaretimizi Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e gerçekleştirdik. Bizleri kabul ettikleri için başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Vatanına milletini seven ve çalışkan, aktif muhtarlarımızla beraber Malatya Muhtarlar Derneğini kurmaya karar verdik. Amacımız Malatya’da dernekleri bir çatı altında toplamak. Biz bölünmeye karşıyız. Dernek olarak şehrimizi yöneten belediye başkanlarımızla sürekli istişare içinde olacağız. Memleketimiz, muhtarlarımız ve camiamız için hayırlı olur diyoruz” şeklinde konuştu.

“Muhtarlarımız toplum için çok önemlidir”

Yerel demokrasinin en temel yapı taşının muhtarlar olduğunu söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sivil toplum kuruluşları önemli kuruluşlardır. Toplumlara yön veren, ufuklarını açan ve hemhal olup toplumu ayakta tutmaya çalışan kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşlarına muhtarlarımızda ilave edilince bu daha ayrı bir önem arz ediyor. Muhtarlar bizim mahallelerdeki elimiz, gören gözümüz ve işiten kulağımızdır. Muhtarlarımız toplum için çok önemlidir. Muhtarlarımız mahallemizin hizmetkarı durumundalar. Muhtarlarımızın gecesi ve gündüzü yoktur. Her ne sıkıntınız olursa olsun ilk başvurduğunuz kişi muhtardır. Muhtarlarımız çözüm mekanizmasındaki ilk basamaktır. Bizler ilçemizdeki muhtarlarımızla her zaman istişare içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Eğer bir yerde bir çalışma yapacaksak, çalışmalarımızı muhtarlarımızla beraber değerlendiriyoruz. Battalgazi’mizde yaşam kalitesinin yükselmesinde muhtarlarla diyalogun birinci etken olduğu bilincindeyim. Bu nedenle kapımız onlara her zaman açıktır. Ayrılığın olduğu yerde azad vardır. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde ise rahmet vardır. Dernek başkanı Şahin Demirci hem içeride hem de dışarıda örnek olmuş birisidir. Hepimiz Malatya ve mahallemiz için uğraşıyoruz. İnsan varoluş itibariyle hata yapmaya müsait bir varlıktır. Önemli olan insanın hatasını bilmeleri. Bizimde yönetici isek sizlerde birer yöneticisiniz. Hizmet işi gönül işidir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında belirttiği gibi bizler hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni kurulan derneğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Gönül isterdi ki dernek anlamında Malatya’da muhtarlar tek çatı altında toplansın. Ortaya koyduğunuz özverili çalışmalar ve ziyaretinizden ötürü teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.