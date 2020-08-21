Muhtar Kuru’dan tarihi yapı açıklaması
YUSUF ZİYA CAMİSİ'NİN ÖNÜNE YAPILAN ABDESTHANENİN TARİHİ YAPIYI GÖLGELEDİ BİLDİRİLDİ
Malatya Battalgazi İlçesi cevherizade mahalle muhtarı Vedat Kuru, tarihi yapı olan Yusuf Ziya Caminin önüne yapılan abdesthanenin tarihi yapıyı gölgelediğini söyledi.
Muhtar Kuru, tarihi yapı olan Yusuf Ziya Camisi’ne abdesthane yapılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tarihi yapı olan Yusuf Ziya Camisi 250 yıllık tarihi eserimiz. Bugün yeni yapılan abdesthane ve şadırvanla ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yeni yapının tarihi camiyi gölgelediğini düşünüyoruz. Yetkililerden yeni binanın kaldırılması noktasında taleplerimiz var. Ecdat yadigarı bir yapının önüne böylesine ucube bir binanın yapılması halkımız tarafından tepki olarak karşılanmaktadır. Bizde mahalle muhtarı olarak bu tepkiye duyarsız kalmadık. Anıtlar yüksek kurulunun tarihi eserlerin yanına sağına, soluna inşaat, bina yapılmayacağını dair bildirimleri var. Maalesef camimizin önüne böyle bir bina yaparak tarihi yapımızı gölgeliyorlar. 40 yıldır bu mahalledeyim her 10 yılda bir yapıyı değiştiriyorlar bunlara dur demenin zamanı gelmiştir’’ diye konuştu.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25