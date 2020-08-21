Muhtar Kuru’dan tarihi yapı açıklaması

Malatya Battalgazi İlçesi cevherizade mahalle muhtarı Vedat Kuru, tarihi yapı olan Yusuf Ziya Caminin önüne yapılan abdesthanenin tarihi yapıyı gölgelediğini söyledi.

Muhtar Kuru, tarihi yapı olan Yusuf Ziya Camisi’ne abdesthane yapılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tarihi yapı olan Yusuf Ziya Camisi 250 yıllık tarihi eserimiz. Bugün yeni yapılan abdesthane ve şadırvanla ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yeni yapının tarihi camiyi gölgelediğini düşünüyoruz. Yetkililerden yeni binanın kaldırılması noktasında taleplerimiz var. Ecdat yadigarı bir yapının önüne böylesine ucube bir binanın yapılması halkımız tarafından tepki olarak karşılanmaktadır. Bizde mahalle muhtarı olarak bu tepkiye duyarsız kalmadık. Anıtlar yüksek kurulunun tarihi eserlerin yanına sağına, soluna inşaat, bina yapılmayacağını dair bildirimleri var. Maalesef camimizin önüne böyle bir bina yaparak tarihi yapımızı gölgeliyorlar. 40 yıldır bu mahalledeyim her 10 yılda bir yapıyı değiştiriyorlar bunlara dur demenin zamanı gelmiştir’’ diye konuştu.