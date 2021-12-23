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Müdürler ile muhtarlar bir araya geldi

Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirerek sorunların ilk elden çözülmesi için toplantı düzenledi. Hekimhan’da sentetik çim futbol sahasının açılışı da gerçekleştirildi.

MALATYA 23.12.2021, 12:43
Müdürler ile muhtarlar bir araya geldi

Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirerek sorunların ilk elden çözülmesi için toplantı düzenledi. Hekimhan’da sentetik çim futbol sahasının açılışı da gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztaş, İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, kurum müdürleri, büyükşehir belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı. İlçenin sorunlarının müzakere edilerek talep ve isteklerin dinlendiği ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıda, mahalle muhtarlarının sorun, talep ve önerileri dinlendi. Toplantıda, ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirerek sorunların ilk elden çözülmesi için ilçelerde toplantı düzenlediklerini belirterek, “Muhtar toplantılarımız, ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak, muhtarlarımızın dilinden vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinlemek onlara çözümler bulabilmek böylece vatandaşlarımızın mutluluğuna, huzuruna katkıda bulunabilmek, güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayabilmek böylece milletimizin birlik ve beraberliğine olan inancımızı pekiştirmek ve Türkiye olarak mutlu ve huzurlu bir ülkenin fertleri olmak için kamu hizmetlerini sürdürebilmemiz açısından önemli. Öncelikle vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlayacağız, ondan sonra ihtiyaç duyduğu temel altyapı hizmetlerini mümkün olduğunca hızlı ve zamanında götürülmesini sağlayacağız. Eğer yoksunluk yaşayanlar varsa onlara devletin şefkat elini uzatarak elimizden geleni yapacağız. Türkiye olarak, büyük bir millet olarak birlikte yaşamanın mutluluğunu hep birlikte hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hekimhan’ın yüzyıllar boyunca kervan yollarının üzerinde geçiş noktası olması sebebiyle tarihi bir ilçe olduğuna dikkat çeken Baruş, “ İlçemiz madenler bakımından zengin bir ilçe. Burada büyük yatırımlar var. Bu yatırımların vatandaşımızın da huzurunu bozmadan ülkemiz ekonomisine kazandırma çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burada önemli bir ekonomik hareketlilik olacak. Bu ekonomik hareketlilikten bu toprağın insanları da faydalanacak, istifade edecek. İlçedeki hizmet sektörünün de gelişerek istihdamın artmasıyla vatandaşımızın refahının, huzurunun artacağını düşünüyoruz. Bunun için de planlama çalışmalarını yapıyoruz. Diğer taraftan da çocuklarımızın eğitim hizmetlerinin aksamaması içinde fiziki mekânların iyileştirilmesi için okul yapımlarımız devam ediyor. Gençlik ve spor hizmetlerimiz de devam ediyor. Önemli olan buralardan çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir hizmet alması, spor yapabilmesi ve ülkemizin geleceğine katkı sunabilecek sağlıklı bireyler yetiştirilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

Sentetik çim futbol sahas hizmete girdi

Vali Aydın Baruş, incelemelerinin ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan sentetik çim futbol sahasının açılışını gerçekleştirdi. Sentetik çim sahasının açılışında konuşan Vali Baruş, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sentetik çim saha ile Hekimhan’lı gençlerimiz daha güzel ortamlarda sportif aktivitelerini gerçekleştirecekler. Buranın Hekimhan’ımıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız İhsan Baydaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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