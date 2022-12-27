MTÜ’ye sözleşmeli personel başvurusu 29 Aralık son

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne (MTÜ) alınacak olan 43 sözleşmeli personel için son başvuru tarihinin 29 Aralık 2022 olduğu hatırlatıldı.

Bu arada, 32044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanının içeriğinde yer alan 2022-41 nolu ilanın iptal edildiği duyuruldu. MTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan ilanda, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar hükümlerine göre üniversitede istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunu çerçevesinde, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi başta olmak üzere 43 sözleşmeli personel alınacak. Sözü edilen sözleşmeli personeller için son başvuru tarihinin 29 Aralık 2022 olduğu hatırlatılan ilanda "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

Alınacak sözleşmeli personeller için ayrıntılı bilgi MTÜ web sitesinden öğrenilebilecek.