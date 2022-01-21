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MTÜ’den Kenya ile uluslararası eğitim işbirliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bilimsel ve akademik anlaşama protokolleri ve görüşmeler yapmak üzere Kenya Egerton Üniversitesi’ne gitti. Rektör Prof. Aysun Bay Karabulut, Kenya’da Egerton Üniversitesi ve iş insanları ile bir dizi görüşme gerçekleştirerek, eğitim ve sağlık alanında yaptıkları ikili işbirliği anlaşmalarını anlattı.

MALATYA 21.01.2022, 11:35
MTÜ’den Kenya ile uluslararası eğitim işbirliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bilimsel ve akademik anlaşama protokolleri ve görüşmeler yapmak üzere Kenya Egerton Üniversitesi’ne gitti. Rektör Prof. Aysun Bay Karabulut, Kenya’da Egerton Üniversitesi ve iş insanları ile bir dizi görüşme gerçekleştirerek, eğitim ve sağlık alanında yaptıkları ikili işbirliği anlaşmalarını anlattı.

Kenya’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Karabulut’un ilk durağı Egerton Üniversitesi oldu. Gerçekleştirilen ziyarette MTÜ’deki yabancı uyruklu öğrencileri hakkında bilgiler veren Karabulut, öğrenci değişim programları hakkında görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Karabulut, proje ortaklıkları için hazır olduklarını belirtti.

Egerton Üniversitesi kampüs gezisinde tarım alanında yapılan projeleri ve MTÜ tarım projelerine değinen Rektör Karabulut, “Tarım alanında ülkemiz çok ileri bir konumda ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her zaman üretimi önceliyoruz. Biz Tarımı bir iş, bir meslek olarak görmüyoruz, çünkü tarım bir sanattır. Ziraat Mühendislerimiz ve çiftçilerimiz de bu toprakları nakış nakış işleyen birer sanatkârdır. Tarım insanlığın devamı için gerekli olan temel ürünleri sağlamakla beraber, suyun ve toprağın kullanımını dolayısıyla tüm ekosistemi bütün olarak ele alan yaşamsal bir döngüyü sağlıyor. Bu anlamda tarım alanında birçok projemiz var ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak burada yapılacak projelere de destek olacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“MTÜ rol model oluyor”

Rektör Karabulut, aynı zamanda Egerton Üniversitesi Rektörü Prof. Issac O. Kibwage, Kenya Büyükelçisi Hon. Johnson Ondieki ve üniversite senatosunun katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda MTÜ’yü tanıtarak, Türkiye’nin eğitim sistemi ve yenilikçi eğitim modelleri hakkında da bilgiler verdi. Üniversiteler arası işbirliği için yapılan görüşmeler sonrasında protokol çalışmaları da başlatan Karabulut, MTÜ bünyesinde üretimini gerçekleştirilen Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi, Yoğun Bakım Hasta Başı Monitörü gibi birçok projeyi tanıtarak, Egerton Üniversitesi için rol model nitelikli fikirler sundu.

“MTÜ projelere partnerlik yapacak”

Kenya Fahri Konsolosu Sinan Yılmaz, Kenya Milli Yüzücüsü Anne Obure, Kenyalı iş insanları Peter Otıeno, Jevıs Omondı, Paul Otıeno ve Martın Ayangah ile eğitim ve sağlık sektörü hakkında iş birliği kararları aldıklarını ifade eden Karabulut, “Hem sosyal işbirliklerimiz adına çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik, hem de Egerton Üniversitesi bünyesinde yapılan birçok projeye partnerlik yapmak adına çalışmalarımızı başlattık. Bu görüşmeler sonucunda eminim ki çok yeni projeler ortaya çıkacak, yeni ürünlere, yeni buluşlara ön ayak olacak. Öğrencilerimizin de içinde olacağı projelerimiz ile hem öğrencilerimiz geleceğin bilim insanları çok gelişecek hem de iki ülke adına değerli çalışmalara imza atılacak” şeklinde konuştu.

Karabulut’un Türkiye Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu’nu ziyaretinde de, iki ülke arasında yapılacak projeler ve Egerton Üniversitesi ile yapılan işbirliği adımları hakkında istişarelerde bulundukları kaydedildi.

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