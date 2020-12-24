MTÜ’den işbirliği ve hizmet protokolü

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Arapgir Belediyesi arasında işbirliği, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile de hizmet protokolü imzaladı.

İşbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Arapgir Belediyesi ile yapılan protokola, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu imza attı. Düzenlenen protokolde MTÜ ile Malatya Arapgir Belediyesi arasında bölgenin gelişmesine ve yeni istihdam imkânlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla başta yöresel ürünler olmak üzere Araştırma ve Geliştirme (ARGE) ve Ürün Geliştirme (ÜRGE) faaliyetlerini yürütmek üzere iş birliği protokolü yapıldı. İşbirliği protokolünde MTÜ başta yöresel ürünler olmak üzere tarafların uygun görülen alanlarda ARGE ve ÜRGE faaliyetlerini yürütmek üzere yöresel ürünlerin verimliliğinin ve iş istihdamının artması için akademik destek sağlayacak, yeni eğitim kursları açılması için destek sağlayıp akademik destek de vereceği belirtildi.

Gelirlerin yüzde 10’u öğrencilere burs olarak verilecek.

MTÜ ile Malatya Arapgir Belediyesinin AR-GE ve ÜRGE’sini birlikte yaparak geliştirdiği ürünlerden elde edilen gelirin yüzde 10’unun öğrencilere burs verilmesi için Malatya Turgut Özal Üniversitesini Geliştirme Vakfına verileceği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, MTÜ geliştirilen ürünlerin ambalaj, pazarlama ve uluslararası ihracatta ürünlerin reklam tanıtımını gerçekleştirip aynı zamanda pandemi süreciyle e-ticaret sektöründe destek vereceğini belirtti.

İşbirliği protokolü MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli tarafından imzalandı