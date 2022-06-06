MTÜ’de “Sıra Dışı İşler” Mezuniyet Sergisi açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nda Dünya Çevre Günü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde “Sıra Dışı İşler” Mezuniyet Sergisinin açılışı yapıldı.

Açılış kurdelesinin MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Neşe Karakaş ve Öğr. Gör. F. Berna Akalın tarafından kesildiği sergi MTÜ’de ilk konsept geri dönüşüm projesi niteliği taşıyor.

Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı Programı, Koruma ve Yeniden Kullanım, Mobilya Tasarımı ve Maket Yapımı uygulama dersleri doğrultusunda, sorumlu öğretim elemanı Öğr. Gör. Berna Akalın danışmanlığında ilki düzenlenen “Sıra Dışı İşler” Mezuniyet Sergisi, atık malzemelerin yeniden hayata kazandırılmasını amaçlamakta ve mobilya ve endüstriyel tasarım ürünlerinden oluşuyor.

Sergide Rektör Karabulut’a öğrenciler tarafından kartondan hazırlanan makam masası ve koltuğu hediye edildi.