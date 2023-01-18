MTÜ’de personel ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne (MTÜ) alınacak olan 42 sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Nihai değerlendirme sonuçları 20 Ocak 2023 günü ilan edilecek.

MTÜ tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz tarafından 15 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 42 sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları ilan kodları itibarıyla bağlantı adreslerinden erişime açılmıştır. Sıralama sonuçlarına itiraz eden adayların dilekçelerini kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte imzalı olarak Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya dilekçelerini personel@ozal.edu.tr adresine PDF ortamında en geç 19 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Belirtilen süreye kadar ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçelerinin işleme alınmayacağının bildirildiği açıklamada, “Nihai değerlendirme sonuçları 20 Ocak 2023 günü ilan edilecek olup kazanan adayların 5 (beş) iş günü içerisinde görevinin yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu duyuru tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır” denildi.

MTÜ’ye alınacak olan 42 sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları üniversitenin web sitenden öğrenilebilecek.