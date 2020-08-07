MTÜ Sahne Sanatları Bölümüne 20 oyuncu adayı öğrenci alınıyor
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MTÜ) SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜNE ÖZEL YETENEK SINAVI İLE 20 ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sahne Sanatları Bölümüne özel yetenek sınavı ile 20 öğrenci kabul edilecek.
MTÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümüne 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için özel yetenek sınavı ile oyuncu adayı 20 öğrenci alınacak.
Özel yetenek sınavı ile gerçekleştirilecek olan alımlar için başvurular online olarak www.yeteneksinavi.ozal.edu.tr adresinden 10 Ağustos -6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav ise 09-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Battalgazi Kampüsünde gerçekleştirilecek. Sınava 2020 Temel Yeterlik testinden (TYT) en az 150,000 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edebilecek.
Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ve Özel Yetenek Sınav kılavuzu www.yeteneksinavi.ozal.edu.tr adresinden alınabilecek.
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25