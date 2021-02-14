MTTB Genel Başkanı Karayel’den Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye-Avrupa Birliği KPK Başkanı, Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel’i makamında ağırladı.

MTTB Malatya Şubesi’nin yeni binasının açılışı ve bir takım ziyaretlerde bulunmak için Malatya’da bulunan Türkiye-Avrupa Birliği KPK Başkanı, Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Türkiye-Avrupa Birliği KPK Başkanı, Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Malatya’ya yaptığı hizmetler ve MTTB’ye verdiği desteklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın verdiği desteklerle birlikte Malatya’daki STK’lar içerisinde en güzel il binasının Malatya’ya yapıldığını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Karayel’i Malatya’da ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, MTTB Malatya Şubesinin yeni binasının Malatya merkezde açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye-Avrupa Birliği KPK Başkanı, Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, MTTB Genel Merkez adına Gürkan’a plaket takdim etti.