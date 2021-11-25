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MTSO’dan “Çalışma Hayatında Mobbing” konulu paneli

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Kadına yönelik şiddet ancak kadınların hayatın her alanındaki özgürlük ve eşitliğini kabul eden toplumsal bilinç ile son bulabilir” dedi.

MALATYA 25.11.2021, 16:16
MTSO’dan “Çalışma Hayatında Mobbing” konulu paneli

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Kadına yönelik şiddet ancak kadınların hayatın her alanındaki özgürlük ve eşitliğini kabul eden toplumsal bilinç ile son bulabilir” dedi.

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından “Çalışma Hayatında Mobbing, Nedenleri ve Bileşenleri” konulu panel düzenlendi.

MTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen panelde Av. Avukat Zeynep Ayça Kartaca, Avukat Sevda Sürücü ve Psikolojik danışman Merve Özsoy konuşmacı olarak katıldı.

“Rakamlar uygarlık düzeyimizi sorgulamamıza yol açıyor”

Panelin açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kararlılığıyla yürütülmesi gereken bir demokrasi mücadelesi olduğunu belirterek, “Kadına yönelik şiddet insanlığın ve medeniyetin hızlı gelişimine rağmen aşmayı başaramadığımız evrensel sorunlarından biri. Kadına yönelik şiddet olaylarını göz önünde bulundurduğumuzda uygarlık düzeyimizin durumu da sorgulanabilecek vaziyettedir. Rakamlara bakıldığında Sadece 2021 Ekim ayında 18 kadın öldürüldü, 19 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Yılın ilk 10 aylık sürecinde toplam 215 kadın cinayeti kayıtlara geçti. Rakamlar üzücü ve ürkütücü olduğu kadar utanç verici. Şundan eminiz ki kadına yönelik şiddet ancak, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel her alandaki özgürlüğünü ve eşitliğini kabul eden toplumsal bilinç ile son bulabilir” ifadelerini kullandı.

“En büyük mağdur kadın ve çocuklar”

Konuşmasında kadına yönelik şiddetin kadınların yaşama, sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik yaşama katılım gibi temel insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden önemli bir toplumsal problem olduğunu dile getiren TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ise “Şiddet geçmişten günümüze farklı düzeylerde ve şekillerde devam eden bir olay. Şiddetin en büyük mağduru ise maalesef kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Günümüzde hem Türkiye’de hem de Dünyada şiddet, özellikle de kadına yönelik şiddet en çok karşılaşılan sosyal ve toplumsal sorunlardan biridir. Bugün burada bu problemlerin tamamını konuşmamız elbette imkânsız ancak böylesi bir günde konuklarımızı uzman panelistlerimizle buluşturarak bazı konular hakkında bilgi edinmelerini ve sorularına cevap bulabilmelerini amaçladık” dedi.

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