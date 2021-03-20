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MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı

Bu yıl ilki düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliği kapsamında Malatya’ya gelen konuklara kentin yemeklerini tanıtan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimizin sanayisini büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatı da canlı tutmak için girişimlerde bulunarak projeler üretiyoruz” dedi.

MALATYA 20.03.2021, 18:32
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MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı

Bu yıl ilki düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliği kapsamında Malatya’ya gelen konuklara kentin yemeklerini tanıtan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimizin sanayisini büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatı da canlı tutmak için girişimlerde bulunarak projeler üretiyoruz” dedi.

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen “Malatya Kayısı Çiçeği Şenliği” kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Malatya Mutfağı Tanıtımı Programı” düzenlendi.

Programa; Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar ve Ömer Dinç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Fatih Kerimoğlu, şenlik kapsamında Malatya’ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler ve seyahat acentelerinin yetkilileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu Malatya’mızda kayısısının çiçeklenme döneminde düzenlenen bu şenlik, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret belgesi olan kayısımızın ve şehrimizin tanıtımı açısından oldukça önemli. TÜİK verilerine göre Türkiye’ye 2019 yılında 51 milyon turist gelmiş. Bunun 305 bininin Malatya’ya geldiğini görüyoruz. İlimizin Turist sayısının artması, turizm gelirlerinin yükselmesi için Kayısı Çiçeği Şenliği gibi etkinlikler önemli. Bu yıl ilki düzenlenen bu şenliğin önümüzdeki yıllarda salgının da sona ermesiyle daha da büyüyeceğini ve Malatya turizmine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Malatya TSO olarak, paydaşı olduğumuz şenliğin geliştirilmesi adına her türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

“İlimizin yöresel ve ticari ürünlerini tanıtmayı sürdüreceğiz”

Malatya’nın yöresel ve ticari ürünlerini tanıtma adına birçok fuara katılım sağladıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak hedefimiz; ilimizi sanayi anlamında büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatını da canlı tutmaktır. İlimizin sanayisini ve ticari hayatını geliştirirken, aslında Malatya’nın her alanda gelişimine doğrudan katkı sunuyoruz. Sanayide kurulan yeni bir fabrikanın, dolaylı yoldan şehrimizdeki birçok sektöre olumlu yansıması oluyor. Bu anlamda ciddi projelerimiz ve girişimlerimiz var. Malatya TSO olarak; Diyarbakır’da düzenlenen 2. Gurme Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na onur konuğu olarak katıldık. Antalya’da düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX), İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerine katılım sağladık. İlimizde üretilen ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıttık. Pandemi sonrası devam edecek fuarlara katılarak ilimizin yöresel ve ticari ürünlerini tanıtmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Malatya kağıt kebabı ve Malatya peyniri için tescil başvurusu yaptık”

Malatya TSO olarak Malatya Kağıt Kebabı ve Malatya Peyniri için coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunduklarını anlatan Başkan Sadıkoğlu, “Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için emek veriyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Şehrimiz mutfağının en bilinen lezzetlerinden Malatya Kâğıt Kebabı için marka tecil sürecini başlattık. Malatya Kâğıt Kebabı coğrafi işaret başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2 Kasım 2020 tarihli 88 sayılı Başvuru Bülteninde yayımlandı. Süreci sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz. Malatya Peyniri için de coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde, Malatya’nın coğrafi işaret belgeli 9 ürününe yenileri eklenmiş olacak” dedi.

“Gastronomi turizminin gelişmesi adına girişimlerimiz devam edecek”

Malatya’nın bölgesinde lezzet destinasyonuna dahil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi; “Malatya’mız birbirinden lezzetli yöresel yemekleriyle gastronomi turizminden pay alması için girişimlerimiz devam edecek. Kadim kültürü ve tarihi dokusunun yanı sıra 350’ye yakın yöresel yemeği ile ön plana çıkan Malatya’nın gastronomi turizminin gelişmesi demek, her türlü ekonomik hareketliliğin yaşanacağı demektir. Çok yakınımızda olan Gaziantep’e günübirlik yemek yemeye giden yerli turistler var. Bu potansiyeli ilimize çekmemiz ve lezzet destinasyonuna Malatya’yı da dahil etmemiz gerekiyor. Bu konuda siz değerli misafirlerimize büyük iş düşüyor. Yazmış olduğunuz yazılarınızda, TV programlarınızda, davet edildiğiniz farklı şehirlerde Malatya’mızdan ve lezzetlerimizden bol bol bahsetmenizi rica ediyoruz”

Saygı: “TSO başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı da şenliğe katkılarından dolayı TSO Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Saygı, “Dernek olarak organize ettiğimiz Malatya Kayısı Çiçeği Şenliği’ne katkılarından dolayı Malatya TSO Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün düzenlediğimiz bu programın Malatya’nın ve Malatya mutfağının tanıtımı adına katkı sunmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve TRT 1 Program Sunucusu Aynur Ayaz da birer selamlama konuşmaları yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından, misafirlere Malatya tava yemekleri, patentli alabalık pizza ve kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesi tanıtımı yapıldı. Program, tanıtımı yapılan yemeklerin ikramı ile sona erdi.
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