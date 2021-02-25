MTSO Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, hedeflerinin 4 yılda en az 15 bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu ifade etti.

15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda Meclis Başkan Hasan Özkan başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan faaliyetlerle ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.

Pandemi nedeniyle 1 yıldır meclis toplantılarını online olarak gerçekleştirdiklerini anımsatan Sadıkoğlu, uzunca bir aradan sonra tekrar üyelerin katılımı ile meclisin toplandığını söyledi. 2020 yılında oda olarak yapılan faaliyetler hakkında da bilgiler veren Sadıkoğlu, geçen yılın başında yaşanan Elazığ Sivrice depremi sonrası Malatya’nın en büyük STK’sı olarak depremzedelerin yanında yer aldıklarını dile getirdi. TOBB ile koordineli olarak 100’ün üzerinde yardım tırının deprem bölgesine ulaşmasını sağladıklarını ve KOSGEB’den 4 bin 500 üyeye 100 bin TL faizsiz kredi imkanı verdiklerini de belirten Sadıkoğlu, böylelikle yaklaşık 450 milyon TL, Malatya ekonomisine katkı sağladıklarını da kaydetti.

MTSO olarak hedeflerinin 4 yılda en az 15 bin kişiye iş istihdamı sağlamak olduğunun da altını çizen Sadıkoğlu, bu oranla 32 yıllık istihdamı 4 yıllık görev sürelerine sığdırmak olduğunu ifade etti. 2020 yılının Mart ayında itibaren Türkiye’de de etkisini gösteren pandemi sürecince finansmana ulaşmakta büyük sıkıntı yaşayan üyelere yönelik ‘TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçirdiklerini de belirten Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 26 yeni fabrika yeri tahsisi gerçekleştirdik. 3 bin hemşerimiz istihdam edildi. Bu sayı 10 bine tamamlanacak. 25 Ekim 2020 tarihinde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanımız tarafından fabrikaların resmi açılışı yapıldı. Hedefimiz, 4 yılda en az 15 bin hemşerimizi istihdam ederek 32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremize sığdırmak” diye konuştu.

Beylerderesi viyadüğüne alternatif yol talebelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu’na aktardıklarını da ifade eden Sadıkoğlu, ”Viyadükte yaşanan kazalar, her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı OSB mizde trafik akışı kesilmesine, üretimin sekteye uğramasına ve dolayısıyla ekonomik kayıplar yaşanmasına yol açıyor. Yaptığımız çalışmalar ve basın açıklamaları neticesinde bu önemli konuyu şehrin gündemine taşıdık. 30 Eylül 2020 tarihinde Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, sorunun ciddiyeti arz ederek çözüm beklentimizi ilettik umarız bu sorunda çözülür” şeklinde konuştu.

6. bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, ”6. bölge teşvikleri 2020 yılı sonu itibariyle sona erecekti. Hazırladığımız dosyayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklara, Malatya milletvekillerinin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderdik.” İfadelerine yer verdi.

OSB’deki 30 yıllık arıtma tesisi sorunun da çözüldüğünü belirten Sadıkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık 250 milyon TL’lik projemizin yapım ihalesi tamamlanarak ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı. 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedeflediğimiz tesis, günlük 80 bin metreküp kapasite ile çalışacak. Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden birisi olacak. Mevcut arıtma tesisi de revize ediliyor.24 bin metreküp kapasiteden, 40 bine çıkarılıyor.”

Yerel esnafa destek kampanyası düzenlediklerini de ifade eden Sadıkoğlu, ”Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler, birçok sektörü olduğu gibi küçük esnafı da derinden sarstı. ‘Haydi Malatya Gün Birlik Günü’ sloganıyla ‘Alıverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık’ kampanyası başlattık. Kampanyamız Malatya sınırlarını aştı. Yüzlerce oda ve borsa başkanı benzer çağrılar yaptı. Ulusal gazete manşetlerinde yer aldı” diye konuştu.

Sadıkoğlu 1 Mart’tan sonra ‘Yerinde karar’ ile normalleşme sürecinin başlayacağını da ifade ederek, ”Tedbirler kapsamında kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerin HES kodu uygulaması ile yeniden açılmasını ve aşılamada hizmet sektörü çalışanlarına öncelik verilmesini başta TOBB olmak üzere ilgili yerlere ilettik. Cumhurbaşkanımız, 1 Mart’tan sonra ‘Yerinde karar’ ile normalleşme başlayacağını açıkladı. Temennimiz; Malatya’daki vaka sayılarının düşmesi ve ilimizin hızlıca normalleşmeye başlaması ve il hıfzıssıhha kurulunun, keyfi kararlar almaması” şeklinde konuştu

Başkan Sadıkoğlu, son olarak geçtiğimiz günlerde Gara’da terör örgütünün haince katlettiği 13 şehitle ilgili de konuşarak, “PKK terör örgütü bu olayda yine kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Silahsız sivil vatandaşlarımızı katlederek kirli yüzünü göstermiştir. Buradan PKK terör örgütünü ve onu destekleyenleri şiddetle kınadığımızı belirmek istiyoruz.” dedi.