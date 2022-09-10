MTSO Başkan Adayı Baştürk, inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Baştürk, İnşaat Komitesi tarafından düzenlenen buluşmaya katılarak sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Baştürk burada yaptığı konuşmada, “Bu şehrin bürokratlarına kafa tutan değil, üyelerimizin sorunlarını çözmek için çalışacağız” dedi.

2 Ekim’de yapılacak MTSO seçimlerine ‘Mavi’ listeyle girecek olan Akif Baştürk, seçim öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de Bostanbaşı mahallesinde inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Adayı Akif Baştürk, yapacakları çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İnşaat sektörünün sorunlarını çözmek ve sektörün haklarını en iyi şekilde savunma adına ellerinden gelen tüm gayret ve çabayı sarf edeceklerini kaydeden Baştürk, “Biz burada tüm kurumlarla bu şehrin seçilmiş tüm milletvekilleri ile başkanları ile kavga eden değil iyi geçinen olacağız. Bu şehrin bürokratlarına kafa tutan değil, onlarla üyelerimizin sorunlarını çözmek için ortak çalışacağız. Kavgalarla kaprislerle yalnızlaşan MTSO’yu yeniden birlik ve beraberlik içerisinde bir çalışma ortamına taşıyacağız” dedi.

İnşaat ve yapı sektörünün tüm sorunlarını çok iyi bildiklerini ve çözüm içinde birçok projelerinin hazır olduğunu kaydeden Baştürk, “Bu şehrin gelişmesi sanayisinin gelişmesi ile mümkün. Bu şehri hep beraber büyüteceğiz, geliştireceğiz bunun için de her türlü gayreti sarf edip tüm sektörlerin gelişmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin Malatya’nı büyütmek ve geliştirmek olduğunu ifade eden Baştürk, bunda da ekip olarak başarılı olacaklarını dile getirdi.

Yoğun katılımın olduğu sektör buluşmasında MTSO Başkan Adayı Baştürk, daha sonra tüm katılımcılar ile tek tek tokalaşarak sohbet etti. Sektör buluşması toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.