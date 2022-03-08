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MTB Başkan Özcan: “Kadın hayatımızın en kıymetli varlığıdır”

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ’’Artık kadınların maruz kaldıkları bir çok sıkıntılarında yasal düzenlemelerle de ortadan kaldırılmadır” dedi

MALATYA 08.03.2022, 13:59
MTB Başkan Özcan: “Kadın hayatımızın en kıymetli varlığıdır”

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ’’Artık kadınların maruz kaldıkları bir çok sıkıntılarında yasal düzenlemelerle de ortadan kaldırılmadır” dedi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Başkan Özcan, ziyarette Kooperatif Başkanı Ayşe Uzun Kayış ve işletme çalışanı kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladı. Yufka, erişte, ekşili ekmek, lavaş üretiminin yapıldığı işletmede incelemelerde de bulunan Özcan, Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin hem üretim gerçekleştirdiğini hem de kadınlara yönelik istihdam oluşturmasının önemine dikkat çekerek Malatya Ticaret Borsası (MTB) olarak Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün sadece bir güne mahsus kutlanmaması gerektiğini kaydeden Özcan, “Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ayşe Uzun Kayış Başkanlığında uzun zamandır başarılı hizmet veriyor. Hem istihdam oluşturarak hem de üretim yaparak Malatya ekonomisine hizmet veriyorlar. Yapılan bu önemli ve kıymetli işten dolayı başkanımızı tebrik ediyoruzi İfadelerini kullandı

Kadınların yaşadığı bir takım toplumsal sorunların da yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılmasının gerektiğini belirten Özcan,” Kadınlar bizim hayatımızın en kıymetli varlığıdır. Kadınlarımızın siyasal, sosyal, ekonomik alanda da pozitif ayrımcılıkla da yerini almasını da canı gönülden istiyoruz. Bir taraftan da özellikle kadınlarımızın sosyal hayat içerisinde karşılaştıkları sorunların çözümleri için de yasal düzenlemeler yapılıyor . İnşallah kadınlarımız bundan sonrada siyasal, sosyal ve iş alanında da çok etkin bir rol alır. Bu da hayatın düzeni açısında çok daha önemli. Ben tekrar başta Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ayşe Uzun Kayış olmak üzere işletmede görev yapan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ın Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ayşe Uzun Kayış ise , Kooperatif olarak bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan da kadına yönelik istihdamın gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek ziyaret dolayısıyla Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’a teşekkür etti.

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