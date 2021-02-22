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Motosikletlere sıkı denetim
Malatya’da, motosiklet sürücüsü denetimlerine ağırlık verilirken, kontrollerde 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet trafikten men edildi.
MALATYA 22.02.2021, 12:53
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Malatya’da, motosiklet sürücüsü denetimlerine ağırlık verilirken, kontrollerde 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet trafikten men edildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından son iki günde yoğunlaştırılmış olarak motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde, toplam 44 motosiklet sürücüsü denetlendi.Kontroller sonucunda, 1 adet zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak, 4 adet sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmak, 2 adet diğer ilgili maddelerinden olmak üzere toplam 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet ise trafikten men edildi.