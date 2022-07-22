banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Balıkesir’de felaketler zinciri
Balıkesir’de felaketler zinciri
Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını şarta bağladı
Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını şarta bağladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı

Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

MALATYA 22.07.2022, 09:33
Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Mehmet Can Taştan idaresindeki 44 HB 127 plakalı motosiklet sürücüsü, Erkenek Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Birsen Özdemir’e çarptı. Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
26°
açık