Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı

Malatya’da, trafikten çekili motosikleti kullanan sürücü H. E. isimli şahsın ehliyeti olmadığı anlaşıldığından 4 bin 350 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde polis tarafından yapılan çalışmalarda plakasız motosiklet dur ikazına uymayarak kaçtı. Kovalamaca neticesinde Hasanbey Caddesi içerisinde polis tarafından yakalandı. Motosikletin şase numarasından yapılan kontrollerde trafikten çekili men araç olduğu sürücü H. E. isimli şahsın ehliyeti olmadığı anlaşıldı.

Trafik yönünden toplamda 4 bin 350 TL ceza uygulandı. Motosiklet otoparka çekilerek, tahkikata devam ediliyor.