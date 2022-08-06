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Motosiklet ve kayısı hırsızları yakalandı

Malatya’da motosiklet ve kayısı hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA 06.08.2022, 09:44
Motosiklet ve kayısı hırsızları yakalandı

Malatya’da motosiklet ve kayısı hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde muhtelif tarihlerde meydana gelen üç ayrı motosiklet hırsızlığı ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlatan ekipler, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayların aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen 6 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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