Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya

Malatya’da minik Tekvandoculardan 8’i, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Malatya Merkez Spor Salonunda 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenen Tekvando Minikler il şampiyonası müsabakalarında Malatya Gençlik ve Spor Kulübü minik sporcuları 8 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ayşe Biri’nin eşliğinde şampiyonaya hazırlanan minik sporcular, azimli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları neticesinde ilk meyvelerini alıp 8 madalya kazandı. Minik sporcular dört gümüş, dört bronz olmak üzere toplamda sekiz madalya aldılar.

Sekiz minik Tekvandocu, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.