Miniklerden 23 Nisan coşkusu

Malatya’da anaokulu öğrencisi çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku içerisinde kutladılar.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan’ı etkinliklerle coşku içerisinde kutladılar.

Korona virüs tedbirleri arasında yapılan etkinlikte minikler önce başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği sağlayan ve canı pahasında bu topraklarda vatanı için şehit düşenleri yad etti. Minikler sonra hep birlikte 23 Nisan şarkıları söyleyerek, Atalarının kendilerine ve tüm dünya çocuklarına bıraktığı bayramın coşkuyla kutladılar. Minik öğrenciler, kaşıkla yumurta taşıma yarışı, çuval yarışı gibi birçok etkinlikle doyasıya eğlendiler.