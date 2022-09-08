Minik öğrencilere kırtasiye sürprizi

Battalgazi Belediyesi ilçe genelinde okula başlayan tüm öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilköğretime yeni başlayan ve uyum eğitimi çerçevesinde ders başı yapan ilçe genelindeki 5 bin 120 1.sınıf öğrencisine kırtasiye desteği verdi. Kalem, silgi, açacak ve boyama kalemleriyle çeşitli hediyeler belediye personelleri ve okul yöneticileri tarafından ders başı yapan öğrencilere dağıtıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitiminin başladığı 5 Eylül Pazartesi günü itibariyle ilçe genelinde eğitim gören bütün 1. sınıf öğrencilerine hediyeleri ulaştırıldı. Belediye Başkanı Osman Güder tarafından gönderilen hediyelerini alan minik öğrenciler mutluluklarını ifade ettiler. 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarık Batur, “Hediyelerin içinde çok güzel şeyler var. Kalem, silgi, açacak, boya kalemleri hepsi var. Hediye için Osman amcaya teşekkür ederim” dedi.

Hediyeler içerisinde yer alan not kartında Başkan Güder “Değerli anne ve babalar, büyük fedakarlıklarla koruyup kolladığınız, gözünüz gibi bakıp bu yaşa getirdiğiniz evladınız yeni bir heyecana adım atıyor. Öğretmenlerimiz sayesinde kısa sürede okullarına uyum sağlayarak, okuma yazma öğrenip yeni bilgilerle geleceğe yürüyecekler. Bu vesileyle, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, siz anne babalara ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.