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Minik öğrencilerden Başkan Güder’e soru yağmuru

Hacı İbrahim Işık İlkokulu 3.sınıf öğrencileri “Yerel Yönetim Birimlerini Tanıyorum” ünitesi kapsamında Malatya Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Derslerinde belediyenin görevlerini işleyen 31 öğrenci, bu görevleri soru cevap şeklinde Başkan Güder’den öğrendi.

MALATYA 11.03.2022, 12:33
Minik öğrencilerden Başkan Güder’e soru yağmuru

Hacı İbrahim Işık İlkokulu 3.sınıf öğrencileri “Yerel Yönetim Birimlerini Tanıyorum” ünitesi kapsamında Malatya Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Derslerinde belediyenin görevlerini işleyen 31 öğrenci, bu görevleri soru cevap şeklinde Başkan Güder’den öğrendi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, derslerinde belediyenin görevlerini işleyen Hacı İbrahim Işık İlkokulu 3.sınıf öğrencilerini ve sınıf öğretmenlerini misafir etti. Öğretmenleri eşliğinde Battalgazi Belediyesini ziyaret eden öğrenciler, kendilerini misafir eden Başkan Güder’i soru yağmuruna tuttu. Öğrenciler, Başkan Güder ile sohbet ederek belediyenin yapmış olduğu işler, belediye başkanının görevleri, belediye meclisinin görevleri ve seçimler gibi merak ettiklerini sordular. 3.sınıf öğrencisi Sıla Arı’da kendi yazdığı şiiri Başkan Güder’e seslendirerek armağan etti. Meclis Toplantı Salonunda konuk ettiği öğrenciler ile yakından ilgilenerek Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan Başkan Güder, “Biz aslında bugün için değil yarın sizlere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Bugün bizlerin oturduğu koltuklarda yarın sizler olacaksınız. Şimdiden kendinize hedef koymanız ve bu hedef uğrunda çok çalışmanız gerekiyor” diyerek, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarı diledi. Ziyaretin sonunda öğrenciler Başkan Güder’e çiçek takdiminde bulundu. Öğrencilerden aldığı çiçeği sınıf öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş’a takdim eden Başkan Güder, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Her yönüyle mükemmel bir gençlik yetiştirmek istiyoruz”

‘Her yönüyle mükemmel bir gençlik yetiştirmek istiyoruz’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Güder, “Türkiye’nin aydınlık yarınları kıymetli yavrularımızı seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugün sizleri belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrenciler yoğun olarak belediyelerin görevlerini soruyorlar. Az önce bir kızımız da Belediye Başkanı görevi zor mudur? diye sordu. Elbette zorlukları var. Belediye Başkanı kocaman bir ilçeyi ya da ili yönetiyor. Belediyenin sadece bir tane görevi yoktur. Şehri dizayn etmekten tutunda oynadığınız oyun parklarına kadar bizler yapıyoruz. İçtiğiniz suların musluklardan temiz akmasından tutunda geri dönüşüm konusuna kadar bizler ilgileniyoruz. Sokakların temizlenmesinden tutunda sizlerin bir yerden bir yere ulaştırılmasına kadar belediyelerin görevleri arasında yer alıyor. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Hizmetlerde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Bizler ilçemizde yaşayan herkese eşit şekilde hizmet götürmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Bunları yaparken yoruluyor muyuz? Hayır yorulmuyoruz. Hizmet belediyeciliğin yanı sıra gönül belediyeciliği de bizim önem verdiğimiz belediyecilik anlayışlarının başında yer alır. Battalgazi Belediyesi olarak sizlere daha güzel bir gelecek sunmak çok ama çok çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemize çok güzel hizmetler kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Bugün bizler bu görevi yapacağız, yarın ise sizler. Bugün bizlerin oturduğu koltuklarda yarın sizler olacaksınız. Şimdiden kendinize hedef koymanız ve bu hedef uğrunda çok çalışmanız gerekiyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

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