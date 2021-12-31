Minik öğrencilerden anlamlı davranış

Sağlık çalışanlarına moral ve destek olsun diye yeni yıl tebrik kartpostalı gönderen öğrencilere Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yetkililer teşekkür ziyaretinde bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlamak ve Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olup moral vermek için yeni yıl tebrik kartpostalı gönderen Malatya Bostanbaşı İlkokulu 2-F sınıfını ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Leman Acun Delen ve beraberindeki ekip bu ince davranıştan ötürü öğrencilere ve sınıf öğretmenine teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başhekim yardımcısı Leman Acun Delen “Her şey geçen hafta başhekimliğimize gelen bir gönderi ile başladı. Bostanbaşı ilkokulu 2-F sınıfı öğrencileri, hastanesizde hizmet veren tüm kliniklere yeni yıl tebrik kartlarını el yazıları ile emek harcayıp yazmış ve hastanemize göndermişlerdi. Böylesi ince düşünceli minik öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenimiz Sakine Karagöz’e teşekkür ziyaretinde bulunduk. Çok keyifli vakit geçirdik. Sınıf öğretmeni Sakine Karagöz ve Okul Müdürü Mehmet Yasin Demirel’e ve tüm öğrencilerimize nazik davranışlarından ve misafirperverliklerimden ötürü teşekkür ederiz.” dedi.

Yaklaşan yeni yıl nedeniyle öğrencilerinin unutulmuş bir geleneği öğretmek istediğini belirten Sınıf Öğretmeni Sakine Karagöz ise, “ Pandemi nedeniyle iş gücü artan sağlıkçılara kartpostal göndermek, en mantıklı hareket olur düşüncesiyle hastane çalışanlarına yazdık, 37 öğrencime 37 farklı bölüme alacak şekilde yazdırdım kartları. Ayrıca birkaç öğrencimin babası ya da annesi de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışıyor. Bu vesileyle böyle bir şey yaptık” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mehmet Yasin Demirel, hastane yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederek,“ Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az, öğrencilerimizin gönderdiği tebrik kartlarına bizleri ziyaret ederek, karşılık veren hastane yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenler ile beraber kesilen pasta ile son buldu.