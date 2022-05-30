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Minik öğrenciler kep atarak mezun oldu
Malatya’nın Darende ilçesinde minik öğrenciler kep atarak mezun oldu.
MALATYA 30.05.2022, 14:09
Malatya’nın Darende ilçesinde minik öğrenciler kep atarak mezun oldu.
Darende Yavuz Sultan Selim Anaokulu tarafından çocuk şenliği düzenledi. İlçenin güreş sahasında düzenlenen şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Düzenlenen şenlikte çocuklar gösteriler sunarak unutulmaz bir gün yaşadılar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda minik öğrenciler kep atarak mezun oldu.
Şenliğe, Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Muharrem Alan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Yavuz Sultan Selim Anaokulu yetkilileri, öğrenci ve velileri katıldı.