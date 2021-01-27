Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı’nda yapılan çalışmaları yerinde incelerken, yanına gelen minik Kardelen Ilık’ın kanarya isteğini hemen yerine getirdi.

Başkan Gürkan’ın Kernek incelemeleri sırasında yanına gelen 11 yaşındaki Kardelen’in sohbeti eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Daha önce evinde beslediği kuşun öldüğü için yeni bir muhabbet kuşu isteyen Kardelen’in talebini hemen yerine getiren Başkan Gürkan, küçük Kardelen’in babasını telefonla arayarak Kardelen’in gezilerine eşlik ettiğini söyledi. Başkan Gürkan, “Babası şu an biz Kardelen ile beraberiz. Küçük Kardelen ileride mühendis olmak istiyor. Bu yüzden yapılan hizmetleri bizimle beraber görmek istediğini belirtiyor. Ayrıca bizden küçük bir talebi var. Muhabbet kuşu alıp evde bakmak istiyor. Onun bu isteğini de yerine getireceğiz” dedi.

Telefon görüşmesinin ardından Kardelen’in anne ve babası da Kernek Meydanı’na gelerek Gürkan ile bir süre sohbet ettiler. Başkan Gürkan, Kardelen’in anne ve babasına; “Kendisine ve memleketine faydalı bir insan olacakmış. Kardelen bize söz verdi” dedi. Başkanı gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Kardelen ise “Eskiden bir muhabbet kuşum vardı ama öldüğü zaman çok üzülmüştüm. Şimdi onun aynısını aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ayrıca sizi gördüğüm için de çok heyecanlı ve mutluyum” şeklinde konuştu.