banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım

Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi

Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e servisçilerin sorunlarını ileten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatıyla 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı verilecektir müjdesi verildi” dedi.

MALATYA 08.04.2022, 16:39
Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi

Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e servisçilerin sorunlarını ileten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatıyla 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı verilecektir müjdesi verildi” dedi.

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, deprem, pandemi ve sonrasında da akaryakıt fiyatlarının artışlarından dolayı servisçi esnafların büyük mağduriyet yaşadığına değinerek, “24 Ocak depremi, akabinde ağır bir pandemi döneminden sonra akaryakıta gelen mazota gelen yüzde 200’e varan artışlardan dolayı özellikle servisçi esnaflarımız büyük bir mağduriyet yaşadı. Servisçi esnaflarının sorunlarının çözümü için en büyük desteği AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık verdi. Pandemiyle birlikte esnaflarımıza çeşitli miktarlarda destekler verilmesine katkı sağladı. Özellikle servis araçları yaş sorunlarını ilgili bakanlıklara ileterek bizlere çok büyük destekleri oldu” dedi.

Servisçi esnafın artan akaryakıt fiyatları karşısında mağdur olduklarını ve buna rağmen hizmet vermeye devam ettiklerini belirten İnce, “ Taşımalı servisçilik yapan esnaflarımız mazot artışına yüzde 170- 200’e varan artışlardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşadı. Şu anki akaryakıt fiyatlarının 21-22 TL aralığında olduğunu düşünürsek, servisçi esnaflarımız aldıkları mazotun parasını dahi kazanamıyor. Tamamen bütün masrafları ceplerinden karşılıyor. Evini, aracını, arazisini satarak mazotunu doldurup, hizmetini de aksatmadan öğrencilerimizi mağdur etmiyorlar” şeklinde konuştu.

İnce, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Malatya ziyareti sırasında, servis araçlarının sorunlarını dile getirdiklerini ve Bakanın durumu Cumhurbaşkanına iletmesiyle servisçilik yapan esnafa mazot farkı verilecek olmasından mutluluk duyduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnafa mazot farkının verilmesinde duyduğun memnuniyeti dile getiren İnce, “ Mahmut Özer’e Malatya ziyaretinde taşımalı servis araçlarının sorununu bizzat anlattık. Bakanımız, taşımalı servis esnaflarımızın Türkiye genelinde mağduriyetlerini çok iyi bildiğini, hizmeti aksatmadıkları için devlet adına tüm servisçi esnaflarına teşekkür ettiklerini söyledi. Bu sorunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğini ifade etmişlerdir. Bakanımızın Ankara’ya döndüğünde servisçilerimizin bu problemini Cumhurbaşkanımıza anlattığını, devletimizin mutlaka bir destek vermesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimat verdiğini ilettiğini Milletvekilimiz Öznur Çalık bizlere müjdesini verdi. Konu bir hafta, 10 gün içerisinde Meclis’e geldi ve Meclis’ten bir karar çıktı. Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi ve 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı verilecektir. Bu konuda Başta Öznur Çalık ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
16°
açık