Minibüsçü esnafının sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi

Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce oda üyelerinin sorunlar ile çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Toplu açılışlar için 22 Ekim’de Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya katılım sağlayan Malatya Minibüs ve Umum Servis- Araçları Odası Başkanı Mesut İnce oda üyelerinin sorunlar ile çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir de tablo hediye eden Başkan İnce’nin sunduğu dosyada ki konu başlıkların da ise Geçici olarak 15 yaş olarak belirlenen Okul servis araçları yaşının kalıcı olarak 19 yaş olarak düzenlenmesi talebinin yanı sıra Okul Servis aracı kullanan şoförlerden sadece SRC belgesinin aranması yönünde düzenleme yapılması, karayolu taşıma yönetmeliği çerçevesinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler için yaş sınırlaması, ücretsiz taşımalardan dolayı Halk Otobüsü esnaflarına ÖTV- KDV’siz mazot desteği taleplerine yer verilmesi talep edildi.