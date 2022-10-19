Mimsan’dan istihdam atağı

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Mimsan, Teknoloji Okulu’nun yeni dönem kayıtlarının başladığını duyurdu. Şirket, iki ay boyunca Mimsan Teknoloji Okulu’nda yetiştireceği 60 kişiyi, Malatya’daki fabrikalarında istihdam edecek.

Yapılacak olan istihdam konusunda bilgi veren Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, “Mimsan Teknoloji Okulu’nun yeni dönem kayıtlarının başladı. Mimsan Teknoloji Okulunda, argon kaynak, mekanik montaj ve termik santral operatörlüğü alanlarında yetiştirilecek 60 kişi, iki ay sürecek eğitimlerin ardından Mimsan’ın Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarında göreve başlayacak. ArgonKaynakçısı, Mekanikmontajcı ve termik santral operatörü olarak istihdam edilecek adayların, 18-35 yaşları arasında, en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Adaylar, eğitime başladıkları ilk günden itibaren, maaş, SGK, yemek ve servis olanaklarından yararlanabilecek” dedi. İlhan, yeni işe alımlarla birlikte istihdam kapasitesinde büyüme sağlayacaklarını ifade ederek, “2022 yılının son çeyreği itibariyle Malatya’daki üretim tesislerinde 400 kişiye istihdam olanağı sunduk. Mimsan, üretim kapasitesinin büyümesi nedeniyle gerçekleştireceği yeni işe alımlarla birlikte istihdam kapasitesinde de yüzde 15 büyüme sağlayacağız” diye konuştu.