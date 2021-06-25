MİMDER’den SMA hastası Eyüp Çınar’a destek

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya’da yaşayan 7 aylık SMA TİP 1 Kas Hastası Eyüp Çınar Altuntaş’ın ailesini ziyaret etti. 171 bin TL destekte bulunan Bülbüloğlu, Malatya’daki diğer dernek ve STK’ların aynı duyarlılığı göstermeleri için çağrıda bulundu.

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve dernek üyeleri Malatya’da yaşayan SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığıyla mücadele eden 7 aylık Eyüp Çınar Altuntaş’ın ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Eyüp Çınar’ın ilacına kavuşması için yönetim kurlu ve üyelerle birlikte elini taşın altına koyduklarını belirten Bülbüloğlu, kampanyanın yüzde 55’inin tamamlandığını söyledi. Bülbüloğlu, “Hala 1 milyon dolar civarında eksik bulunuyor. Bizlerde bu eksiği kapatma ve çağrıda bulunma anlamında bir ziyarette bulunmak istedik. Üyelerimize yaptığımız çağrı neticesinde yaklaşık 10 gün içerisinde Malatya inşaat müteahhitleri derneği olarak üyelerimizin katkısıyla 171 bin lira destekte bulunduk. Bugün hem bu parayı takdim etmeye hem de yavrumuzu bizzat görüp Allah’tan şifa dilemek için evine geldik. Buradan ses duyurmak istiyoruz. Malatya’daki STK’larımıza, belediyelerimize, yerel yöneticilerimize, milletvekillerimize, ticaret sanayi odasına ve bütün Malatya ile İstanbul’da yaşayan iş adamlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızın bir an evvel neticelenir inşallah çünkü fazla zamanımız yok. 30-40 gün içerisinde yavrumuz kaslarını kaybetmeden, hastalığı ilerlemeden tedavi ettirelim. Eğer birlik beraberlik sağlarsak çok kısa sürede bu paranın toplanacağına eminim. Malatya halkı duyarlıdır, evladına Eyüp Çınar Altuntaş’a sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Baba Galip Altuntaş ise evladının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, evladının ellerinden kayıp gitmemesi için Malatya halkını duyarlı olmaya davet etti. Altuntaş, “ Mehmet beyin yanına gittiğimizde bizi ger çevirmedi. Allah razı olsun. Bize bağışını yapıp çıkmadı, büyük bir etkileşim sağlamak istedi. Oğluma faydası olsun istedi. Kendi dernekleri üzerinden yardım kampanyası başlattı, Allah bin kere razı olsun bizim elimizden tutanlarda biridir. Bize verdiği rakam bizim için çok büyük bir rakam. Kampanya için yüzde 1 ama bizim için bu kampanyayı 5-10 liralarla topladığımız için çok büyük rakam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eyüp Çınar Mehmet beyin evladı, yeğenidir. Elinden geleni yapacağını biliyorum, bugüne kadarda yaptı sağ olsun. Biz bu duyarlılığı Malatya’nın tüm halkından bekliyoruz. Malatya’da bir sürü iş adamımız var, büyük önderimiz, belediyelerimiz var. bu kampanyayı desteklerle oğlum kas kaybına uğramadan kurban bayramına kadar bitirmek istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.