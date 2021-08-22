Mimar Sinan Lisesi’nde aşure etkinliği

Muharrem ayı münasebetiyle Malatya Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Günü’ne bu yılda ilgi fazla oldu.

Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, başarılı eğitim kadrosu ile öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrencilerin başarılarının yanı sıra toplumsal bilince sahip bireyler olmalarını önemseyen Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sosyal ve kültürel etkinlikler de devam ediyor.

Düzenlenen Aşure etkinliğine, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucusu Ahmet Polat Kaya, yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Velilerin katılımının yoğun olduğu etkinlikte konuşan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucusu Ahmet Polat Kaya, okullarının kurulduktan sonra büyük ilgi gördüğü belirterek, sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini vurguladı. Kaya, “Şimdi yeni projemiz ile 2. binamızda karşınızdayız. Elektrik Elektronik Teknolojileri bölümü ile eğitim veriyorduk. Şimdi de Biyomedikal Cihaz Teknolojileri ve Kimya Teknolojileri bölümleri ile hem kız hem de erkek öğrencileri alabileceğimiz yeni, modern binamızda Malatya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu şubemizde de yüzde 100 ücretsiz kolej hizmeti vereceğiz" dedi.

Kaya, Aşure etkinliğini öğrenciler, veliler, davetliler ve öğretmenleriyle birlikte en güzel şekilde kutladıklarını söyledi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını da dile getiren Kaya, “Biz öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken önemli gün ve haftalarımızı da değişik etkinliklerle kutlayarak, çocuklarımıza bu kültürümüzü aşılıyoruz. Bugün de okulumuzda Aşure Günü’nü kutladık. Aşure, sevgi ikramıdır. Aşure geleneği, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Bu önemli programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve okulumuzun personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.