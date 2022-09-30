Son Dakika
Milli hakem Ergül’e dünya kupasında görev
Malatyalı milli hakem Ömer Fatih Ergül’e Ampute Dünya Kupasında görev verildi.
MALATYA 30.09.2022, 11:04
Malatyalı milli hakem Ömer Fatih Ergül’e Ampute Dünya Kupasında görev verildi.
İstanbul’da 30 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ampute Futbol Dünya Kupasında Malatyalı milli hakemlerden Ömer Fatih Ergül, 24 ülkenin katılacağı turnuvada hakem olarak görevlendirildi.
Ergül’e Ampute Dünya Kupasında görev verilmesi nedeniyle İstanbul’a gitti.