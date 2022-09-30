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Milli hakem Ergül’e dünya kupasında görev

Malatyalı milli hakem Ömer Fatih Ergül’e Ampute Dünya Kupasında görev verildi.

MALATYA 30.09.2022, 11:04
Milli hakem Ergül’e dünya kupasında görev

Malatyalı milli hakem Ömer Fatih Ergül’e Ampute Dünya Kupasında görev verildi.

İstanbul’da 30 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ampute Futbol Dünya Kupasında Malatyalı milli hakemlerden Ömer Fatih Ergül, 24 ülkenin katılacağı turnuvada hakem olarak görevlendirildi.

Ergül’e Ampute Dünya Kupasında görev verilmesi nedeniyle İstanbul’a gitti.

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