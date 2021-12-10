Milli Güreşçi Mehlika Öztürk, Malatya İdmanyurdu’na transfer oldu

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) milli takım seçmelerine hazırlanan Milli Güreşçi Mehlika Öztürk (24), Malatya İdmanyurdu Kulübü’ne transfer oldu.

Edirne’de spor hayatına devam eden 24 yaşındaki Malatyalı genç güreşçi Öztürk, ortaokul 8. ’inci sınıftan bu yana serbest stil güreş branşında sayısız başarılara imza atıyor. Öztürk, ortaokul 8’inci sınıfta ilk kez katıldığı Eskişehir Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği Türkiye 2’inciği ile Türkiye Güreş Milli Takımı’na girmeye hak kazanarak, milli sporcu oldu. Öztürk, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İtalyan rakibi Arianna Carieri’yi 5-0 tuşla yenerek Dünya 3’cüsü olarak Türkiye’ye döndü. Bu yıl İtalya’da düzenlene Plaj Güreşi Dünya Serisi’nde 2 altın ve bir gümüş madalya kazanan güreşçi Mehlika Öztürk, uzun yıllardır çalıştığı kulübünden ayrılarak yeni yuvası Malatya İdman Yurdu’nda güreş hayatına devam edecek. Sosyal medya hesabından Malatya mayosu ile artık Malatya adına güreşeceğini duyuran Öztürk, Malatya İdmanyurdu Kulüp Başkanı Teoman Mutlu’ya teşekkür etti.

Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, “Malatyalı olmaktan ve bundan sonraki tüm müsabakalara Malatya mayosu ile çıkacağım için çok mutluyum. Her daim desteklerini benden esirgemeyen kıymetli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Birçok güreş kulübünden teklif gelmesine rağmen Malatya’mı tercih ettim. Doğduğum ve büyüdüğüm memleketim adına güreşmek benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacak. Önümüzde zorlu Türkiye elemeleri var. Kıymetli hemşerilerimin, sizlerin duasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Öztürk, 2024 yılında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatları ön elemeleri için çalışmalarını sürdürüyor.