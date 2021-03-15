Milli eğitim çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına temel iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Atabay tarafından verilen eğitime, 696 kanun hükmünde kararname kapsamında çalışanlar, toplum yararına çalışan işçiler ve ücretli öğretmenler katıldı.

Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleşen iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimini veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Atabay, iş sağlığı ve güvenliğinde güvenlik kültürünün önemi üzerinde durdu. Atabay, kazaların sebebinin dikkatsizlik ve ihmal olduğunu belirtti.

Atabay, “Biz okulumuzdaki öğrencilere nasıl davranırsak bizim çocuklarımızın okuduğu okullardaki öğretmenler ve personel de bizim çocuklarımıza aynı şekilde davranır bilinciyle hareket etmemizin gerekiyor” dedi.

Okuldaki bütün panolara kaçak akım rölesi takılarak elektrik çarpması riskinin bertaraf edileceğini anlatan Uğur Atabay, “Ayrıca merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması gerekiyor. Yine merdiven korkuluklarının üzerine topuz takılarak öğrencilerin kayarak düşmelerinin de engellenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra merdiven boşluklarına file çekilerek de öğrencilerin düşmesinin önüne geçilebilir. Açık alanlardaki merdivenlere kaymayı engellemek için kaydırmaz halı serilerek öğrencilerin merdivenden kaymaları engellenebilir" diye konuştu.