banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Kirazda fiyatlar düştü
Kirazda fiyatlar düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!

Milletvekili Tufenkci’den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Mutlu insanların şehri olan, büyüyen sevdamız Yeşilyurt’umuz yeni yatırımlarla her geçen gün güzelleşirken, bu aşamada büyük emek sarf eden belediye başkanımız ve ekiplerini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

MALATYA 06.05.2022, 13:20
Milletvekili Tufenkci’den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Mutlu insanların şehri olan, büyüyen sevdamız Yeşilyurt’umuz yeni yatırımlarla her geçen gün güzelleşirken, bu aşamada büyük emek sarf eden belediye başkanımız ve ekiplerini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, araç filosuna dahil edilen yeni araçları inceledikten sonra personellerle bir araya geldi. Yeşilyurt’un son yıllarda çok önemli yatırımlara kavuştuğunu vurgulayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, “ Yeşilyurt’ta ki büyük dönüşümü hepimiz yakından görüyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un kalkınması noktasında önemli yatırımların altına imza atıp büyük bir emek sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın şahsında tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’taki kalkınma ve değişim sürecinin tüm hızıyla devem ettiğini ifade ederek, hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasında köprü vaziyeti gören personellerin gayreti ve çabasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un her noktasının temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için 7/24 çalışan temizlik personellerini tebrik eden Çınar, “ Yeşilyurt için canla başla çalışan, emek veren, mesai mefhumu gözetmeden işine dört elle sarılıp güzel hizmetlerde bulunan bütün personellerimizle bizler her zaman gurur duyuyoruz. İlçemizin güzelleşmesi, değişmesi ve her alanda kalkınması için başlattığımız projelerin gerçeğe dönüşmesi ve vatandaşlara ulaşmasında büyük emek sarf eden, birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz personellerimizin azmi ve çalışkanlığı sayesinde çok önemli yatırımları Yeşilyurt’lu hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bütün personellerimizin bayramlarını da bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz. İlçemiz son yıllarda büyük bir değişme uğradıysa, bütün hizmet alanlarında başarı çıtamızı yükseltiysek geldiğimiz bu süreçte personellerimizin çok büyük gayretleri vardır. Sahadaki personellerimizin çalışkanlığı yatırımlarımızın daha hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşmesini sağlıyor.365 gün sahada olup, ilçemizin temizliğinden ve düzeninden sorumlu olan temizlik personellerimizin ortaya koydukları gayretli ve azimli çalışma anlayışından bizler her daim gurur duyuyoruz. Temizlik hizmetlerimizin daha akıcı ve hızlı olabilmesi, personellerimizin daha fazla hizmet üretmeleri içinde araç filomuzu son teknolojik modern araçlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni aldığımız araçlarla artık temizlik hizmetlerindeki başarı çıtamızı daha iyi seviyeye çıkartacağız. Bizler bütün personellerimizin çalışmalarından memnunuz, onlarla birlikte Yeşilyurt’a hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta ki büyük değişimin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “ Yeşilyurt’umuz için gece gündüz demeden çalışan, emek sarf eden, alın teri döken personellerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kentimizin ve ilçemizin daha düzenli ve temiz olabilmesi için çalışan bütün personellerimizin bayramlarını da bir kez daha tebrik ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri olarak tarif ettiğimiz Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt’un güzelleşmesi ve kalkınması için büyük emekler sarf eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu güzel ilçede ikamet eden hemşehrilerimizle birlikte personellerimizin de mutlu ve huzurlu olması bizim için çok önemlidir. Her alanda yapılan ciddi yatırımlarla her geçen gün daha da güzelleşen Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalışan herkesi en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
18°
parçalı az bulutlu