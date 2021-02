Milletvekili Tüfenkci’den yatırım değerlendirmesi

Malatya’daki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Malatya’mız için önem taşıyan yatırımların çalışmalarını yakından takip edip, tamamlanması ya da ilimize kazandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öncelikli ve aciliyet arz eden hizmetlerin ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, “Malatya’mıza kazandıracağımız her hizmetin şehrimizin geleceğinin teminat altına alınmasına yönelik bir kilometre taşının daha yerleştirilmesi anlamı taşıdığı bilinciyle hareket ettik, bundan sonra da etmeye kararlıyız. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği aşikar. Buna rağmen ülkemizdeki yatırım hamleleri sürmekte. Özelde de memleketimiz Malatya için önem taşıyan yatırımların devam eden süreçleri var. Mesela Kuzey Çevreyolu. Burası hakikaten Malatya’mız için önemli ve de bir an önce halledilmesi gereken bir yatırım. 52 kilometre uzunluğundaki çevreyolumuzun yapımı sürüyor. Buranın ilimiz için ne kadar büyük arz ettiğini her platformda dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açılması en büyük gayemiz olacak. Ulaşım konusunda önemli yatırımlar aldık, halihazırda devam eden projelerimiz var. Bunlardan birisi olan Tohma Köprüsünü inşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Kayısı hak ettiği değeri kazanmaya başladı”

Tüfenkci, devam eden yatırımları tamamlamak için gayret sarf edecekleri de vurgulayarak, "Eski Yimpaş binamızı yeniden projelendirilerek Malatya’nın kültürel yapısına kazandıracağız. Orduzu’da 5 bin kişilik çok fonksiyonlu bir kapalı spor salonunu gençlerin hizmetine sunacağız. Beydağı Tabiat Parkının bir bölümünü faaliyete geçirdik, diğer bölümü de halkımızın hizmetine sunulacak inşallah. Bölge gençlik kampı merkezini yapıyoruz. Burası ilimizin gençleri değil sadece, bölgenin gençlerine de faaliyet alanı olacak. Gençlerimizin semt sahaları, gençlik merkezleri ile hem spor yapacakları hem de çeşitli aktiviteler yapacakları projeler gerçekleştirdik. Gençlere hitap eden çok önemli yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Malatya’mız 6. Bölge Teşviklerinden faydalanan iller arasına sokmuştuk. Bunu 1 sene daha uzattık. Kayısıda lisanslı depolama çok önemli bir yatırım. Bunun faydalarını zamanla göreceğiz. TMO’nun da kayısı alımıyla birlikte Malatya’nın en önemli ticari ürünü hak ettiği değeri kazanmaya başladı. Bu kıymetli ürünün, modern bir ortamda değerlendirilmesi noktasında da yine Büyükşehirimiz eliyle yeni bir Şire Pazarı yapıyoruz inşallah. Yapacağımız modern Şire Pazarı gerçekten çok güzel olacak. İnşallah yakın zamanda temelini atacağız. Yine, yeni buğday pazarımızı yapıyoruz. Bu hizmetlerimizi İnşallah en kısa sürede halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz" diye konuştu.