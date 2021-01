Milletvekili Tüfenkci: "Malatya ve Elazığ halkı olarak omuz omuza vererek yaraları sardık"

24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, Malatya’nın da etkilendiği depreminin yıl dönümünde konuşan Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Elazığ ve Malatya’nın etkilendiği deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin birinci yıldönümünde evleri zarar gören vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, büyük afetin birinci yıl dönümünde kaybettiğimiz 41 vatandaşımıza rahmet dileyerek, benzer afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da inşa edilen konutların birçoğunun teslim aşamasına geldiğini belirten Tüfenkci, "Devletimiz depremin yaralarını sarma adına 3 bin 469 konutun ihalesini yapmış olup, konutların teslim sürecini de etaplar halinde başlatmıştır. 645 konutun ise proje çalışmaları tamamlanmış, ihale hazırlık aşamasındadır. Malatya’da tamamlanmış 400 rezerv konut ile birlikte toplamda afet kapsamında 4 bin 144 konut rakamına ulaşılmıştır. Bu konutlardan Kale ve Pütürge’de yapılan 517’si AFAD tarafından teslim alınmıştır. Ayrıca kırsalda bin 555 konutun ihalesi yapıldı. Yine kırsal ve merkezde 5 bin 699 adet konut yapılması planlanmaktadır. Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları kısa sürede yükselirken, büyük afetin birinci yıldönümünde evlerin birçoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı" şeklinde konuştu.

"Yaraları omuz omuza sardık"

Tüfenkci, depremin yaralarını Malatya ve Elazığ halkı olarak omuz omuza vererek sandıklarını belirterek, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem felaketinde bir yılı geride bıraktık. Şehrimizin sosyal yaşamında ağır izler bırakan, can kaybına neden olan, maddi ve manevi yönden birçok sorun ve sıkıntıyı beraberinde getiren deprem felaketinde Malatya ve Elazığ halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Her türlü sıkıntıya el birliğiyle göğüs germeye, yaralarımızı sarmaya ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik" şeklinde konuştu.

"2 milyar liralık yatırım gerçekleşiyor"

Tüfenkci, Gelincik bölgesine yapılan konutlarla ilgili de bilgi vererek, "Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız için Gelinciktepe bölgesine üç etap halinde toplamda 1527 adet deprem konutunun inşası tamamlanmak üzere. 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap teslim aşamasına geldi. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleşiyor" diye konuştu.