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Milletvekili Tüfenkci Kernek’te gençlerle buluştu

Kernek Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin gençliği Z ve Y kuşağı olarak adlandırmasına gönderme yaparak kendilerinin gençliği Teknofest kuşağı olarak gördüğünü belirtti.

MALATYA 30.03.2022, 18:24
Milletvekili Tüfenkci Kernek’te gençlerle buluştu

Kernek Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin gençliği Z ve Y kuşağı olarak adlandırmasına gönderme yaparak kendilerinin gençliği Teknofest kuşağı olarak gördüğünü belirtti.

AK Parti (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kernek Külliyesinde gençlerle buluştu. Buluşmada yaptığı konuşmada AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençleri odak noktaya alarak kurulduğunu vurgulayan Tüfenkci, “AK Parti bu ülkenin geleceğine güvenilerek kuruldu ve Allah’a hamdolsun 21 yılda milletin çizmiş olduğu istikamet doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Biz 5 seçim geçirdik ve her seçimde millete hesap verdik, millet bizi onayladı. İnşallah 2023’te de önümüzde bir seçim var, yine millete hesap vereceğiz. Milletin önüne gideceğiz ve millet bize onay verirse inşallah Cumhuriyetin 100. yılında da Türkiye’yi dünyada lider ülke konumuna Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız gençlere hep güvendi"

Bu günlerde birçok siyasi kesimin özellikle gençler üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını da belirten Tüfenkci, “Bu çevreler gençler üzerinden hesap görmeye çalışsa da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurulduğundan bu yana gençlere hep güvendi. Önce seçilme yaşını düşürdü daha sonra seçme yaşını düşürdü. Bugün gençlere destek verdiğini söyleyen partilerin hiçbirisi geçmişte iktidarda olduklarında da asla ve asla gençlere güvenerek ne seçme yaşını ne de seçilme yaşını düşürmedi. Hani siz bugün gençler üzerinden sosyal medyada hesap kesenler geçmişte yapmış olduğunuz icraatlara baktığınızda üniversitelerin sayısı ne kadardı, Türkiye’de üniversite oranı ne kadardı? Biz iktidara geldiğimizde 76 tane üniversite vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ‘Her ile üniversite kuralım gençlerimizi oradan oraya taşımayalım. Her ilimiz üniversitedeki gençlerle buluşsun, o gençlerin o ile olan katkılarını görelim’. Ve gerçekten de 81 ilde AK Parti döneminde üniversitelerimizi oluşturduk. 76 olan üniversite sayımızı bugün 207’lere çıkardık. Yine öğrenci yurtları sayısına da baktığımızda nereden nereye denilecek oranda ve kıyas kabul edilemeyecek oranlarda artış sağladık. Doktora öğrencilerine ve araştırma görevlilerine burs yoktu, AK Parti döneminde oldu” diye ekledi.

"Onlar Z ve Y, biz Teknofest kuşağı diyoruz"

Birilerinin gençlere Z veya Y kuşağı sıfatı koymasını da anımsatan Tüfenkci, “Birileri gençlere Z kuşağı Y kuşağı desinler, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz Teknofest kuşağı diyoruz. Yani bilimle ilimle istikametini tayin eden ve teknolojiyi sonuna kadar bu ülkenin hayrına kullanan gençler noktasında ifade ediyoruz. Gençler şunu görün, AK Parti ile beraber Savunma Sanayimiz daha önce yüzde 20’lerdeydi. Millileşme oranı bugün yüzde 80’lerde. Biz savunma sanayinde yerli ve milliyiz. Onun için Türkiye’ye operasyon çekmekte zorlanıyorlar, onun için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere operasyon çekerken dış güçler fiili saldırılarla değil içten algılarla operasyon çekmeye çalışıyorlar. Onun için finansal araçlarla operasyon çekmeye çalışıyorlar, onun için döviz üzerinden operasyon çekmeye çalışıyorlar. Ama ne üzerinden operasyon çekerlerse çeksinler, milleti yanınıza alırsanız, gençleri yanınıza alırsanız inanın operasyonların hepsini de siz gençler boşa çıkaracaksınız. Çünkü biz 2002’de iktidara gelirken dedik ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve daha sonra dedik ki ‘Yeter söz milletindir’ millet ne diyorsa o olacak dedik. Onun için gençlere önem verdik, onun için gençlerin gelişmesi ve değişmesi noktasında gayret gösterdik. Geldiğimiz nokta itibari ile elbette ki ülke için bütün hayallerimizi gerçekleştiremedik. Çok sözümüz var, yapacak çok işimiz var, gidecek çok daha fazla yolumuz var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na Malatya’ya yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür eden Milletvekili Tüfenkci, “Sırf Malatya’da 350 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Orduzu tarafına giderseniz bir spor kompleksini görürsünüz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da belki de tek olan jimnastik salonunu hayata geçiriyoruz. yüzme havuzu futbol voleybol basketbol sahalarının tamamının içinde olduğu bir Spor kompleksi. Yine Melekbaba’da 100 dönümün üzerinde modern bir kompleksi hayata geçirdik. Yakınca’da yine aynı şekilde bir spor kompleksi, yüzme havuzunu hayata geçiriyoruz. Yine Büyükşehrimizin katkılarıyla Orduzu’da 5000 bin kişilik Olimpik Yüzme Havuzunu hayata geçiriyoruz. Beydağı Gençlik Kampımızı Malatya Büyükşehir Belediyesi ihale etti. Gençlik Spor Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğü bir proje orada gençlik kampını oluşturuyoruz. inşallah bittiğinde oraları da siz gençler çok rahat bir şekilde kullanacaksınız. Oralarda sizler faaliyet göstereceksiniz. Bugün birçok noktada gençlik merkezlerimiz var özellikle gençlerimizin istediği bütün kurslar emrinize amade” şeklinde konuştu.

Gençlerin istihdamını desteklemek adına özellikle teşvikleri hayata geçirdiklerini de dile getiren Tüfenkci, “Sigorta primlerini bizler üzerimize alıyoruz. Tabi belirli bir süre. Gençlerin meslek edinme noktasında bir yıllık bu meslek edinme süresince sigortasını ve ücretini devlet olarak hükümet olarak bizler karşılıyoruz yine sanayide çıraklık da bulunan gençlerimizin özellikle son sınıftaki ücretlerini arttırdık hem de oralarda iyileştirmeler yaptık” dedi.

"Bütün çabamız Türkiye’yi büyütmek"

AK Parti olarak amaçlarının Türkiye’yi her yıl yüzde 5’in üzerinde büyütmek olduğunun da altını çizen Tüfenkci, “Peki yüzde 5’in üzerinde büyürse Türkiye gençlerin ne faydası var? Şu faydası var; biz her yıl yüzde 5’in üzerinde büyütürsek Türkiye’yi en az 900 bin-1 milyon arası gencimize yeni iş ve aş bulmuş oluruz. Onun için bütün çabamız Türkiye’yi büyütmek. 2021’de bütün olumsuzluklara rağmen pandemiye rağmen dünyadaki ticaret hacminin dar olmasına rağmen Türkiye’yi yüzde 11 büyüttük. 2022’de de hiç ummadığımız bir şekilde dünya konjektöründen kaynaklı sıkıntıların bir takım ekonomik dalgalanmalar olsa da inanın bunlar geçici. İnşallah enflasyonu düşüreceğiz hem de 2023’te tek haneli rakamlarla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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