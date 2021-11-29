Milletvekili Tüfenkci, gençlerle bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Partili gençlerle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekilli Tüfenkci, Malatya AK Parti İl Başkanlığı Binasında gençlerle bir araya gelerek, partiye yeni üye olan gençleri tebrik etti. Tüfenkci, yetişen gençliğin Teknofest Gençliği olduğunu belirterek, ‘’Son zamanlarda gençler üzerinden hesaplar yapılıyor. Z kuşağı, X kuşağı diye. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, biz bu kuşağı Teknofest kuşağı olarak adlandırıyoruz. Bu kuşak Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. 2053 ve 2071 hedeflerini geliştirecek’’ dedi.

"Bizim gençliğimizde kendi uçağımızı üretmek hayaldi"

Tüfenkci, yapılan hizmetlerden de bahsederek ‘’AK Parti 19 yılda Türkiye’ye neler kazandırdı bakmak lazım. Şu anda kullandığınız yollar dahil olmak üzere okullarımız, hastanelerimiz, organize sanayilerimiz, fabrikalarımız ve savunma sanayimiz. Bunların tamamı AK Parti iktidarının önemli hizmetleri. Bizim gençliğimizde kendi uçağımızı üretmek hayaldi. Kampanyalar yapılıyordu, yardımlar düzenleniyordu. Şuan ise, Türkiye kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla Savunma Sanayinde yüzde 78’lik yerlilik oranına ulaştı. Onun için Suriye’de rahat operasyonlar yapıyoruz. Onun için Azerbaycan, Karadağ‘da 30 senelik esareti bitirme şansına sahip oldu. Tamamen kendi yerli silahlarımızı, İHA’larımızı, SİHA’larımızı üretir hale geldik. Daha önce bir piyade tüfeğini üretemeyen Türkiye şimdi kendi topunu ve tankını üretir hale geldi. İnşallah yakın zamanda kendi uçağımızı da üreteceğiz. Salgınlara rağmen dünyada insanlar işlerini kaybederken biz insanımıza iş imkanı sağladık. Şuanda bütün mücadelemiz faizleri indirerek üretimi ve ihracatı arttırmak. Daha önce bütün illerde üniversite yokken şu an bütün illerimizde üniversiteler var. Eskiden 80 kişilik sınıflarda eğitim yaparken şimdi öğrencilerimiz en fazla 30- 35 kişilik sınıflarda eğitim alıyor. Malatya eğitim konusunda şanslı illerden biri. Malatya’da onlarca okulumuzun inşası devam ediyor. Türkiye’deki eserlerin üretiminde sizin, amcalarımızın, dayılarımızın ve milletimizin katkısı var, duası var. AK Parti sırtını millete dayayan bir parti, sizlerden güç alan bir parti. Dolayısıyla istikameti de sizler belirleyeceksiniz’’ şeklinde konuştu.