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Milletvekili Tüfenkci: Esnafımızın her daim yanında olacağız

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, mecliste yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde esnafın büyük oranda etkilediğini ifade ederek her zaman esnafın yanında olacaklarını söyledi.

MALATYA 11.12.2020, 20:27
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Milletvekili Tüfenkci: Esnafımızın her daim yanında olacağız

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, mecliste yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde esnafın büyük oranda etkilediğini ifade ederek her zaman esnafın yanında olacaklarını söyledi.

TBMM’de devam eden 2021 Merkezi yönetim bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine partisi adına konuşma yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle küresel ticarette daralma yaşandığını ifade eden Tüfenkci, bu süreçte ekonomiye yönelik saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yaşanan bu küresel ölçekli krizi en az hasarla atlatmaları ve hızlı bir şekilde toparlanılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinin gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Tüfenkci, "Nitekim bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüyerek açıklanan G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranları ülkemizin hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini göstermektedir. Tekrar uygulanmaya konulan salgın kısıtlamalarına rağmen 2020 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ülkesiyiz. Dünyada iş yapma endeksine göre de 2020 sıralaması sadece son 2 yılda 27 basamak arttı" ifadelerine yer verdi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı yakın tarihin en ciddi küresel ekonomik daralmasına karşı Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın sekteye uğramaması adına çalıştığını dile getiren Milletvekili Tüfenkci," Yeni pazarlar, yeni hedefler ve yenilikçi ihracat yaklaşımları geliştiren Bakanlığımız ülkemizin dış ticaret performansını sürekli artırıyor. Dünyadaki büyük ülkelerin ihracatında düşüş yaşanıyorken Ekim ayında 17,3 milyar dolarlık ihracatla sadece 2020 yılının değil tüm zamanların en büyük aylık ihracat tutarını yakaladık. Türkiye covid-19 sürecinde ve sonrasında küresel ticarette önemli bir aktör olmaya devam ediyor. Bakanlığımızın ihracatımızı artırmak adına gösterdiği bu çaba memnuniyet vericidir. Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışan bütün ekibimizi bu nedenle tebrik ediyorum, kutluyorum. Bakanlığımız pandemi nedeniyle değişen şartları hızlı bir şekilde adapte olmuş, etkili çözümler geliştirmiş, başlatılan temassız ticaret uygulaması, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar kolay ihracat platformu, dijital gümrükleme, yerinde gümrükleme, hava ve deniz yollarındaki dijital gümrük çalışmaları ile bu süreci en iyi şekilde atlatmıştır. Baktığımız zaman uluslararası Arenada ihracatçı sayımızı ihracatımızın rekabet gücünü artırmak, ihracatı tabana yaymak amacıyla gereken destekler verilmekte." şeklinde konuştu.

Bu yıl içerisinde ihracat sektörüne 2.48 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini de anımsatan Tüfenkci, "Türk Exim Bank yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. Esnaf ve Sanatkarlarımız elbette bu salgından etkilendi. Onlara verilen desteklere baktığımız zaman gerçekten faiz indirimleri, Halk Bankası’nın kredileri sağlandı. Ama bazılar bundan da rahatsız oluyor, ’niye ucuz kredileri sağlıyorsunuz, diyorlar. Ama biz bu ucuz kredileri sağlamaya devam edeceğiz. Esnafın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, esnaf dostu bir liderdir. " ifadelerine yer verdi.
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