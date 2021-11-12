Milletvekili Tüfenkci Eskimalatya’da esnafla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Teşkilatıyla birlikte Battalgazi (Eskimalatya) İlçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafları tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, ekonomik şartların en kısa zaman içerisinde daha iyi duruma geleceğini söyledi.

Dünya olarak pandemi şartlarının etkisini gördüklerini kaydeden Tüfenkci, "2 yıldır dünyada olağanüstü bir durum hakim. Allah’a şükür aşının ortaya çıkmasıyla geçen yıla göre kapılarımızı kapatmadık. Eğitimde ve sanayide eski düzeni sağlamaya başladık. Bu süreçte ekonomik olarak farklı bir tablonun olduğunun farkındayız. Bu anlamda vatandaşlarımızı çok iyi anlıyor ve çözüm için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız şunu çok iyi biliyor ki şartları düzeltecek tek adres yine AK Parti. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile de bir araya gelerek yapımı süren meydan çalışmalarıyla ilgili konuştu.

"Simge bir meydan kazandıracağız"

Eskimalatya’ya simge bir meydan kazandırmak için gerekli görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Tüfenkci, "Bizim için burası çok kıymetli. Eskimalatya’mızın her noktası tarihi değer niteliğinde. Bu anlamda yapılacak meydanda bunu dikkate alacağız. Hemşehrilerimiz en kısa sürede güzel bir meydana kavuşacaklar" diye konuştu.