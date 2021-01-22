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Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi’deki yatırımları inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçedeki yatırımlarını inceledi. Her anlamda güzel ve daha yaşanılabilir bir Battalgazi inşa edildiğinin altını çizen Milletvekili Tüfenkci, “Birçok belediye pandemi döneminde maaşları ödemede zorluk yaşarken, Battalgazi Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırımlar, takdire şayan hizmetlerdir” dedi.

MALATYA 22.01.2021, 12:46
Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi’deki yatırımları inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçedeki yatırımlarını inceledi. Her anlamda güzel ve daha yaşanılabilir bir Battalgazi inşa edildiğinin altını çizen Milletvekili Tüfenkci, “Birçok belediye pandemi döneminde maaşları ödemede zorluk yaşarken, Battalgazi Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırımlar, takdire şayan hizmetlerdir” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte Başkan Güder’in ilçeye yaptığı yatırımları inceledi. İlk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçe için büyük önem arz eden prestij projelerinden bir tanesi olan Derme Deresi Islah Projesi 2.etap alanında bilgiler alan Milletvekili Tüfenkci, sonrasında ise çocuklara trafik bilincini aşılamak için yenilenen konsepti ile hizmet verecek olan Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Park’ı, Göztepe Park’ı, Yeşilçam Sosyal Tesisi, Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi (MORMAŞ) ve Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturulan hobi bahçeleri ile sera park proje alanını gezdi. Battalgazi’nin takdire şayan hizmetlerle buluşturulduğunu dile getiren Milletvekili Tüfenkci, Başkan Güder’in ilçede bölgeler arası gelişmişlik farkını da en aza indirdiğini vurguladı.

"Battalgazi’de her yere hizmetler yapılıyor”

Battalgazi’nin her bölgesine ayrı ayrı hizmetlerin yapıldığını belirten Tandoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Gökalp, “24 Ocak depremi ve hemen ardından tüm dünya olarak yaşadığımız pandemiye rağmen Battalgazi Belediyesi hizmetlerine aralıksız devam etti. Battalgazi’de her yere hizmetler yapılıyor. Milletvekilimiz ve Başkanımız, özellikle bizim Tandoğan mahallemize yapılan Yeşilçam Sosyal Tesisi, Göztepe Parkı ve Çocuk Eğitim Trafik Parkını incelediler. Bu hizmetlerden Tandoğan, Göztepe ve Yıldıztepe mahalleleri de yararlanıyor. Sadece bizim için değil herkese hizmet verecek bu tesisler. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza teşekkür ediyorum”dedi.

"Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik”

Amacının 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran ilçeyi geleceğe taşımak olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Battalgazi’mizde yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bakanımızı bilgilendirdik. Battalgazi Belediyesi olarak Battalgazi’mizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gerek kültürel, gerek sosyal, gerekse alt ve üst yapı noktalarında çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemiz ile beraber sürdürüyoruz. Battalgazi’mizin eskiden gelen bazı sorunları var. Bu sorunları çözme noktasında da bizler gayret sarf ediyoruz. Öncelikle bölgede ciddi imar sorunları vardı. Göreve geldiğimiz günden itibaren imar çalışmamızı bitirmiş olduk. Alt yapı problemlerimizi ciddi sorunlar oluşturuyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde tüm alt yapıyı yenileme imkanı bulmuş olacağız. Kadın Kooperatifimizi kurduk. Kadınlarımıza iş istihdamı sağladık. Gençlerimize yönelik gençlik merkezi, okuma kıraathaneleri ve kütüphaneler açarak gençliğimize verdiğimizi önemi göstermiş olduk. Çevre Düzenlemeleri ve Park hizmetleri noktasında özellikle peyzaj çalışmalarımızı yaparken, bitkileri ve ürünleri kendimizi üreterek bu peyzajda kullanılmak üzere çalışmalarımızı yapmış olduk. Battalgazi’ye kazandırmış olduğumuz en önemli kazananımlar alt merkezler oluşturmak. Orduzu Gelincik tepesi ve Eskimalatya’da YİBO’da TOKİ tarafından evler yapılarak, ilçemize yeni alt merkezler oluşturduk. Sosyal tesislerimizin sayısını arttırdık. Yeşilçam Sosyal Tesisimize yaklaşık 5 milyon civarında bir harcama yaptık. Bu tesisimize ve insanımızın sosyal ihtiyacını karşılayacak bir mekan haline getirdik. Bizde bunun gibi birkaç tesisimizi Battalgazi’mize kazandırmış olduk. 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran bu ilçeyi, geleceğe taşımak bizim görevimizdir. Battalgazi Belediyesi olarak vizyon projelerimizin yanı sıra gönül belediyeciliğini de en etkin ve verimli şekilde icra ediyoruz. Battalgazi’mizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Malumunuz üzere yaşadığımız deprem ve pandemi, tüm dünyanı etkilediği gibi bizimde hizmetlerimizi aksattı ama biz durmadık. İlk gün ki aşkla hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ederek, projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Onlara vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri takdire şayandır”

Battalgazi’nin yarınlarının daha güzel olacağının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “İl başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptığımız dönemlerde bize gelen şikayetlerin başında çevre yolunun altına az hizmet geliyor şikayetleriydi. AK Parti Belediyeciliğin hizmet noktasında insanlar arasında ayrımcılık yapmadığımızı belirtiyorduk. Bugün bu söylediğimiz sözlerin yerinde olduğu görüyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in göreve geldikten sonra özellikle kırsal mahallelerimize yapmış olduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan. Tandoğan başta olmak üzere Göztepe mahallemizde dahil Orduzu bölgemiz ile çevreyolunun altındaki yerlerimiz güzel hizmetlerle buluşmuş. Bu bölgelerin standartlarına baktığımızda gerçekten standardı çok yükselen ve Malatya’nın yıldızlaşan bölgesi haline geldiğini görüyoruz. Başkanımız Göztepe’de çok güzel bir kreş projesi var. Hemen parkın yanında. Bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir proje. Kısa zamanda inşallah bununda ihalesini yapacaklar. Çocuk Parkı’nın yeni konsepti ile iyileştirilerek hizmete sunulacak. Yeşilçam Sosyal Tesise baktığımız Malatya’nın en güzel mekanlarından birisi olmaya aday. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi süreci var. Salgınla mücadelemizde Allaha hamd olsun artık sonuna yaklaştık. Ama gördük ki; AK Parti Belediyelerimiz bu süreçte durmadan çalışmışlar. Battalgazi Belediye’mizde kendi bölgesinin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu süreci iyi değerlendirmiş. Birçok belediye maaşlarını ödemede zorluk yaşarken Battalgazi Belediyemizin böyle yatırımlar yapması kolay değil. Bu hizmetler takdire şayandır. Kendi bütçelerinin üzerinde kaynaklar oluşturarak, millete hizmet etmek noktasında güzel eserler üretmişler. Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Battalgazi’deki önemli bir eksiği gideriyor”

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin süs bitkisi ihtiyacını karşılamak üzere Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturulan Özel sera alanın önemli bir eksiği gidereceğini vurgulayan Milletvekili Tüfenkci, “Bugün Başkanımız, teşkilatımız ve meclis üyelerimizle beraber Battalgazi Belediyemizin fidan üretim alanını geziyoruz. Gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş durumda. Yeni bir yatırım olmasına rağmen, mart ayından itibaren başlayan çalışmalarla bölgenin değeri artıyor. Bu alanın çevresinde fakülte alanlarının olması da tarım üssünün önemime dikkat çekiyor. Battalgazi Belediyemiz yetiştireceği süs bitkileriyle, ağaçlarla Battalgazi’nin ve Malatya’nın ihtiyaçlarını karşılaması noktasında önemli bir eksiği gideriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu bölge Battalgazi’nin kalbi haline gelecek”

Derme Deresi’nin tamamlanmasıyla Battalgazi’nin kalbi olacağını da sözlerine ekleyen Tüfenkci, sözleri şöyle tamamladı:

“Göreve geldiği günden bu yana Battalgazi’nin dönüşümü noktasında ciddi katkılar sunuyor. Kırsal ve dezavantajlı mahallelerimizin dönüşümü noktasında, çevreyolu altının güzelleşmesi noktasında güzel hizmetlere imza atıyorlar. Derme Deresi projesi ilçenin değerine değer katacak. Battalgazi’nin gülen yüzü olacak bir proje. Battalgazi’de yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Derenin ıslahı ile bu bölge Battalgazi’nin kalbi haline gelecek. Biraz zaman gerekiyor. Daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa çalışmalarında başkanımıza destek veriyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.”
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