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Milletvekili kirve oldu
Malatya’nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı.
MALATYA 29.08.2022, 12:41
Malatya’nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı.
Ayvalı Mahallesinde Erdem Karakaya’nın oğlu Metehan Şefik isimli 6 yaşındaki çocuğun sünnet düğününde kirve olan Fendoğlu, Karakaya ailesinin mutluluğuna ortak oldu.
Davul zurna ile coşkulu karşılanan kirve Milletvekili Fendoğlu, kirve olduğu çocuğa yarım altın takıp hediyeler verdi.
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