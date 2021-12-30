Milletvekili Kahtalı’dan tarımsal destek vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti olarak çiftçilere büyük destekler sağladıklarını ifade ederek, "Çiftçimize 2021 yılında sadece tarımsal ve hayvansal anlamında vermiş olduğumuz destek ve hibelerin tutarı 145 milyon liraya denk geliyor. Bu önemli bir rakam" dedi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekel ve partililerle birlikte Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Malatya’nın önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Macit, "Malatya’da kayısı öne çıkmakla beraber ilimiz tarımsal potansiyeli yüksek bir il. İlimizde yaklaşık 33 bin çiftçimiz kayıtlı, Malatya’da kayısının yanında birçok ürün de yetişmekte. Bakanlığımızın çiftçilerimize çeşitli destekleri var. Bu desteklerden çiftçilerimiz faydalanıyor. Bizler de bu desteklerin çiftçilerimize ulaştırılması noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise belediye olarak Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa birçok projeyi yürüttüklerini dile getirerek, "Malatya önemli bir tarım kenti. Özellikle son dönemde baraj sayılarımızın çoğalması ve sulama noktasında atılan adımlar sayesinde daha fazla tarım alanı işlenebiliyor ve daha fazla ürün elde ediliyor. Bu noktada ürün çeşitliliği ve sayısının artması çok önemli. Biz de belediye olarak tarımsal kalkınmaya önem veriyor ve bu noktadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, AK Parti olarak tarıma çok önem verdiklerini söyleyerek, "Bu anlamda büyük ovaları belirledik ve bu ovaların farklı şekilde kullanımının ve buralarda yapılaşmanın önüne geçerek buraların korunmasını ve sadece tarım anlamında kullanılmasını sağladık. Malatya’da da 21 tane ovamız belirlenmiş durumda. Buralar artık tarımdan başka hiçbir yatırma maruz kalmayacak, sadece tarım yapılacak. Bunun yanında hangi bölgede hangi ürün varsa o ürünün yetiştirilmesi noktasında ön ayak oluyoruz ve desteklemeler yapıyoruz. Çok farklı kalemlerde desteklerimiz var. Çiftçimize 52 kalemde destekleme yapıyoruz. Bu anlamda 2021 yılında sadece tarımsal ve hayvansal anlamında vermiş olduğumuz destek ve hibelerin tutarı 145 milyon liraya denk geliyor. Bu önemli bir rakam" dedi.

Malatya’da kayısının getirisinin 300 milyon dolar civarında olduğunu kayden Kahtalı, "Bu ürün sadece Malatya’yı değil Türkiye’yi ve ülkemizi ilgilendiriyor. Biz ürettiğimiz ürünün yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Kayısıya ve kayısı ile uğraşan çiftçimize büyük destekler verdik bugüne kadar. Hayvancılık alanında da çok önemli destekler verdik. Bu sektörün de büyümesini sağladık. Malatya şu anda Türkiye’de en çok balık üreten 3’ üncü il durumuna geldi. Tarımsal sulama konusunda damlama sistemine geçilmesi için hibeler verdik. Yine Tarsim’in ödediği primin büyük bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Tarımın tüm dünyada ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bütün dünya pandemi döneminde tarım ürünlerine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun farkına vardı. Biz de hükümet olarak şimdi bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla 2,5 kat daha fazla tarımsal destek vermek için harekete geçiyoruz. Bundan sonraki süreçte de çiftçimizin ve üreticilerimiz yanında olacağız, onlara destek olacağız, özellikle kadın çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Bu noktada Yeşilyurt Belediyemizin ekim alanı olup da ekmeyen çiftçilerimize vermiş olduğu bir tohum desteği var. Bu çok kıymetli bir şey. İnsanların ekmediği alana ekim yapılması için destek veriliyor, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim önemli bir projemiz daha var. Özellikle atıl durumda olan ve kullanılmayan arazilerimizin tespitini yaparak bir şekilde buralara ürün ekilmesini sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili de bir kanuni düzenleme yapacağız" diye konuştu.