Milletvekili Kahtalı’dan, Ramazan Ayı kutlama mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Milletvekili Kahtalı, Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kahtalı, ‘Yüce Rabbimizin bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde mübarek Ramazan ayına ulaştırmasının mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz’ diyerek bir yıl boyunca hasretle yolunu bekledikleri bu mübarek ayının öncesinin rahmet, ortasının bereket ve sonunun ise kurtuluş olduğunu belirtti.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin Müslümanlar için bir umut ve uyanış olduğunu kaydeden Kahtalı, “Allah bu mübarek ayda dilimizi, kalbimizi, tefekkür dünyamızı ve bütün hayatımızı Ramazanın getirdiği güzelliklerle buluşturmayı nasip etsin. Bir yandan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken, bir yandan da böyle mübarek bir ayı salgının gölgesinde geçirecek olmanın burukluğunu hissediyoruz. Cami avlularında, iftar sofralarımızda mahzunluk hakim olacak. İnsanlık şu anda büyük bir sınavdan geçiyor. İnşallah tekrar camilerde, gönül sofralarında buluşacağımız günler yakındır. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Ramazan ayını kutluyor; Ramazan-ı Şerif’in ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi.